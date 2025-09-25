Continuen les novatades de la UdL 15 dies després de l'inici del curs
Malgrat que la Llei de Convivència Universitària del 2023 castiga aquestes pràctiques, només s'aplica dins del recinte universitari, no a l'exterior
Aquests dies, les tradicionals novatades continuen sent visibles pels carrers de Lleida, especialment a la zona de la canalització del riu Segre. Estudiants amb restes de farina a la roba, lletres "N" pintades al front i consumint begudes alcohòliques en grup segueixen formant part del paisatge urbà, dues setmanes després de l'inici del curs acadèmic a la Universitat de Lleida (UdL).
Tant els responsables universitaris com els representants dels estudiants coincideixen en assenyalar que la majoria d'aquestes activitats han evolucionat cap a formes menys humiliants. Segons indiquen, les pràctiques que es realitzen actualment fora del campus universitari s'assemblen més a gimcanes festives que a les tradicionals novatades vexatòries.
La legislació contra les novatades té limitacions
La Llei de Convivència Universitària, que va entrar en vigor l'any 2023, tipifica les novatades com a falta molt greu que pot comportar l'expulsió de la universitat per un període d'entre dos mesos i tres anys. Específicament, la normativa qualifica com a infracció greu "realitzar novatades o qualsevol altres conductes vexatòries" que atemptin contra la dignitat de les persones.
Tot i això, existeix una important limitació en aquesta legislació: el règim disciplinari només s'aplica dins del recinte universitari. Aquesta restricció deixa fora del seu àmbit d'aplicació totes aquelles pràctiques que es realitzen en espais públics de la ciutat, com les que actualment s'observen a la canalització del riu Segre i altres indrets de Lleida.
Altres infraccions contemplades per la normativa
A més de les novatades, la Llei de Convivència Universitària també considera faltes molt greus altres comportaments com l'assetjament, la violència greu contra qualsevol membre de la comunitat universitària, el plagi d'obres intel·lectuals i el frau acadèmic en l'elaboració de treballs finals de grau, màster o tesis doctorals, mesures que busquen garantir un entorn respectuós i ètic dins les institucions d'educació superior.