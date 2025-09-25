Detinguts 3 homes a Cervera per furtar perfums
Venien de Lleida. Un d'ells és menor d'edat i el valor dels material robat superaria els 600 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dilluns dos homes de 22 i 23 anys i a un menor d'edat a Cervera per, presumptament, haver robat una desena perfums valorats en 600 euros.
Cap a la 1 del migdia del dilluns una patrulla de Mossos va veure als tres joves carregant una bossa sospitosa per l'avinguda Mil·lenari. Els agents ja havien rebut l'avís que uns joves que venien de Lleida estaven a la ciutat intentant robar aquests productes estètics.
Quan els van aturar, van trobar que a la bossa hi havia 16 perfums, 2 d'ells amb l'alarma encara enganxada. Els Mossos van detenir als tres joves. Ara, el menor d'edat està en llibertat després de declarar i els dos altres detinguts estan a disposició del Jutjat de Cervera.