GASTRONOMIA
Presenten un pa 100% de Lleida: “un producte saludable i assequible”
Projecte del Gremi de Forners de les Terres de Lleida amb ingredients del pla i del Pirineu. A la venda a partir d’avui en una desena d’obradors amb l’objectiu d’anar sumant-ne més
El Gremi de Forners de les Terres de Lleida va presentar ahir el Pa PiriPonent, un nou pa elaborat amb el 100% d’ingredients de les comarques lleidatanes i que vol convertir-se en un símbol gastronòmic i d’identitat. En un acte al Pati de l’IEI, el president del gremi, Toni Frias, va explicar que ha estat “un projecte de molt temps, hem tardat sis anys a poder disfrutar del pa de Lleida”, i va destacar que “des de l’aigua, passant per la farina, la sal, l’oli i al final, els obradors, tots són de Lleida, des del pla fins al Pirineu, amb una massa mare única”. Així mateix, va afegir que “hem posat molta dedicació, cura i passió per aconseguir un producte saludable i assequible”.
El Pa PiriPonent es caracteritza per la crosta cruixent, molla humida i sabor amb notes torrades, resultat d’una fórmula que combina massa mare de fruita de Lleida, farines semiintegrals moltes a la pedra en farineres de la demarcació, oli de la DOP Les Garrigues i sal del Pirineu.
De moment, s’hi han adherit una desena de forners lleidatans i a partir d’avui ja vendran el nou pa, a un preu d’entre 2,60 euros i 3 euros. Es podrà trobar en forns de Lleida, Barbens, la Fuliola, l’Albi, els Alamús i Vilaller.
Per garantir l’autenticitat, s’ha creat un distintiu en el qual consta “Aquí es cou el Pa PiriPonent. Forn certificat”, que identificarà els que segueixen la fórmula original. La idea, va dir Frias, és anar sumant més agremiats, que són un centenar. “Cal treure’ls la por de fer un pa amb aquests ingredients”, va afegir.
Per la seua part, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va assenyalar que “és un exemple de com a partir de la col·laboració entre els sectors productius i el talent dels nostres artesans podem generar nous símbols d’identitat i de futur per al territori”. Va remarcar que el projecte encaixa amb la filosofia de la marca Gust de Lleida.
El Pa PiriPonent es podrà tastar i comprar a la Fira de Sant Miquel i la Fira Mos, del 27 al 29 de setembre. El 16 d’octubre hi haurà una parada del Gremi de Forners a la plaça de la Catedral de Lleida.