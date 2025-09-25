INICIATIVA
Unes 40 entitats solidàries en el Fes Món de Lleida
La fira tindrà lloc el 4 d’octubre a la plaça Sant Joan. Amb més de deu activitats culturals durant la jornada
La regidoria de Cooperació de l’ajuntament de Lleida impulsa la segona edició de la fira Fes Món, que reunirà a la plaça Sant Joan unes quaranta organitzacions solidàries lleidatanes el dissabte 4 d’octubre. El certamen, que ja es va celebrar l’any passat a la ciutat, busca proporcionar espais de trobada entre entitats i ciutadania i promoure projectes per a la defensa dels drets humans i de les dones, tant a nivell local com global.
La iniciativa pretén que tothom pugui accedir a recursos i materials didàctics per informar-se sobre les tasques de les respectives associacions solidàries, alhora que organitza activitats culturals i lúdiques per a tots els públics al llarg de tota la jornada de la fira, que començarà a les 10.00 i acabarà a les 20.00 hores.
Programació
La programació, que es pot consultar completa a la pàgina web de la Paeria, inclourà més d’una desena d’activitats pensades per visibilitzar la riquesa multicultural i generar un ambient d’inclusió i convivència. Hi haurà propostes de tot tipus, com una classe guiada de balls africans, contacontes, espectacles de titelles per als més petits, concerts, tallers de costura amb teles africanes, una desfilada de moda impulsada per Joventut Afro a Lleida i l’actuació de DJ Afro. L’acte de presentació d’aquesta segona edició va tenir lloc ahir a l’edifici de Mercolleida amb la participació de representants de la fundació solidària Josep Comaposada i de l’associació Aficu Lleida, a més del regidor de Cooperació de l’ajuntament, Jackson Quiñónez, que va assenyalar que el coneixement d’aquesta xarxa solidària és essencial “perquè la ciutadania prengui consciència dels problemes que s’esdevenen a la nostra societat”.
Així mateix, Quiñónez va aprofitar l’ocasió per explicar que Fes Món s’afegirà a les mobilitzacions convocades per al mateix dia 4 amb l’objectiu de condemnar el genocidi a Gaza, incloent a les 18.00 hores una acció artística també a la plaça Sant Joan per donar suport al poble palestí.