SALUT
Més de 380 donacions en la Marató de Sang de Lleida
Una xifra inferior a la de l’any passat. Sis campanyes a Balaguer, Tàrrega, les Borges Blanques i Alpicat per donar plasma
Un total de 386 persones van donar sang i 52 plasma en la Marató de Sang de Lleida, celebrada dimarts i dimecres a la Llotja de Lleida, una xifra que suposa un descens respecte a la campanya de l’any passat, amb 130 donants menys. Segons el balanç, el 86% de les persones que van acudir a la campanya són donants habituals i un 14% ho feien per primera vegada.
Per edats, destaca que 47 tenien entre 18 i 24 anys, sent la franja de 45 a 54 anys la que concentra un major nombre de donacions, amb 124. A més, 24 tenien 64 anys o més. En aquesta Marató, s’havien incrementat els efectius per evitar cues i també comptaven amb quatre màquines d’extracció de plasma.
Precisament, a partir de l’1 d’octubre se celebra la Setmana Mundial de la Donació de Plasma 2025 amb més de 60 campanyes a Catalunya, sis a les comarques lleidatanes. Així, l’1 i 2 d’octubre n’hi haurà una a Balaguer, el 6 i 7, a Tàrrega; el dia 9, a les Borges Blanques, i el 10 d’octubre, a Alpicat.
També es pot donar al Banc de Sang i Teixits a l’hospital Arnau de Vilanova. Aquest any està previst que se superin les 40.000 donacions anuals de plasma, però encara en falten 64.000 cada any perquè Catalunya sigui autosuficient i no s’hagi d’importar. Per inscriure’s, només cal demanar cita a la pàgina web www.bancsang.net/donar.