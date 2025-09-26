DISCAPACITAT
Repte en handbike per la inclusió
El paralímpic canadenc Jimmy Pelletier recala a Tàrrega en la seua volta al món per demostrar que les limitacions físiques no són barrera i recaptar fons. Recorrerà 40.000 km en dos anys
Jimmy Pelletier, reconegut atleta paralímpic canadenc, va arribar dimecres a la tarda a Tàrrega en el marc del seu repte de donar la volta al món en handbike (bicicleta de mà). La parada a la capital de l’Urgell, rebuda amb emoció, forma part de la tercera etapa del seu tour internacional, després de recalar en ciutats com Roma, Mònaco, algunes de França i Barcelona. Ara descansa a Guimerà i diumenge al matí continuarà el seu camí cap a Madrid, Sevilla i Lisboa, acompanyat per ciclistes de Tàrrega i Sant Martí de Maldà en la sortida. Al costat de la seua parella, Manon Belánger, s’ha proposat recórrer 40.000 quilòmetres passant per 27 països dels cinc continents durant dos anys. El tram de Barcelona a Tàrrega va ser més dur del que esperava, perquè “hi havia moltes pujades i vam tenir una punxada”, va explicar Belánger.
Marta Dalmau, portaveu de la família targarina amfitriona, va destacar que “el Jimmy està fent aquest repte amb la seua parella per visibilitzar que les persones amb discapacitat poden fer qualsevol cosa i, a més, recaptar fons per al centre Adaptavie, que atén principalment persones amb limitacions funcionals al Quebec”. “Per cada quilòmetre completat es recapten donatius, tot el viatge té aquest esperit solidari”, va afegir.
La història de Pelletier és inspiradora: després de patir un accident de trànsit als 19 anys, va quedar paraplègic però no va renunciar a l’esport. Va practicar esquí nòrdic adaptat, va participar en els Jocs Paralímpics de Torí 2006, va passar a formar part de l’equip canadenc de ciclisme manual i el 2018 va ser la segona persona del món a assolir el cim del Kilimanjaro amb bicicleta adaptada. El 2019, va creuar el Canadà en handbike, recorrent 7.200 quilòmetres en 65 dies. “Té una carrera enorme i a més cada any al Canadà organitza una marxa ciclista per recaptar fons per a la inclusió i la causa de la discapacitat”, va afirmar Dalmau.
La relació amb Tàrrega va més enllà del desafiament esportiu: dos dels fills de la Manon (Manuel i Hade) van participar en sengles intercanvis escolars amb el col·legi Sant Josep (Vedruna) i van conviure amb una família de la capital de l’Urgell i els seus fills, Ivan i Aina, establint un vincle molt especial entre les dos famílies que aquest viatge i repte solidari ha permès reforçar també en persona. El projecte es basa a més en la publicació recent (va sortir el febrer de l’any passat) de la seua biografia, Sobreviure o adaptar-se, on la Manon narra la història de superació de la seua parella.
Repte esportiu per 27 països que culminarà el juny del 2027
Jimmy Pelletier i Manon Belánger han distribuït el seu repte en 13 etapes, que van començar el passat 27 de juny i que tenen previst culminar el mateix dia del 2027. Des del 30 d’agost es troben fent la tercera etapa per Europa Occidental d’un total de 4.948,3 quilòmetres i que està previst que s’allargui fins al 20 de novembre. Per al seu repte compten amb sis voluntaris.
D’altra banda, tota la informació, actualitzacions i maneres de col·laborar poden consultar-se al web oficial del projecte: www.jimmypelletier.com/es.