L’estimulació magnètica obre noves esperances contra el suïcidi en pacients amb depressió resistent
Un estudi andalús demostra que el 61 % dels qui presentaven ideació suïcida van eliminar per complet aquests pensaments després de 30 sessions de neuromodulació
La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es consolida com una de les teràpies més eficaces per reduir el risc suïcida en pacients amb depressió resistent. Un estudi realitzat als hospitals Virgen de la Rosada de Sevilla i Juan Ramón Jiménez de Huelva, amb 104 pacients, ha demostrat que el 61 % dels qui presentaven ideació suïcida activa o passiva van deixar de tenir pensaments autodestructius després de 30 sessions de tractament. “Les idees van desaparèixer per complet i de forma molt ràpida”, explica el psiquiatre Álvaro Moleón, director de l’Institut Andalús de Salut Cerebral i responsable de la investigació.
El protocol aplicat va consistir en l’estimulació bilateral de l’escorça prefrontal dorsolateral, amb inhibició en l’hemisferi dret i excitació en l’esquerre. Segons Moleón, es tracta d’un “gran èxit davant un problema que no té tractaments específics consolidats”, especialment si es compara amb els resultats de teràpies recents com l’esketamina. L’especialista recorda que el suïcidi continua sent la primera causa de mort entre joves de 15 a 29 anys a Espanya, amb més de 4.000 morts anuals, pel que considera aquest avanç un pas significatiu en la prevenció.
A més de l’EMT, la investigació en neuromodulació explora noves vies com els protocols accelerats —capaços de concentrar diverses sessions un sol dia—, l’estimulació per ones de xoc aplicada a l’Alzheimer en fases inicials i l’estimulació transauricular del nervi vague mitjançant dispositius similars a auriculars. Aquestes tècniques, assenyala Moleón, “obren un horitzó esperançador” en el tractament de trastorns mentals greus, amb potencials efectes antidepressius, ansiolítics i anticonvulsivants.