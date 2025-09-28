Conduir amb aquesta llum encès podria costar-te car: fins 200 € de multa
La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda la importància d’evitar qualsevol distracció al volant, fins i tot aquelles relacionades amb l’ús de la il·luminació interior del vehicle. Encara que molts conductors ho desconeixen, circular amb la llum de cortesia encesa pot comportar sancions de fins 200 euros.
El motiu és clar: aquesta il·luminació, pensada per utilitzar-se únicament quan el cotxe està detingut, pot enlluernar el conductor o confondre la resta d’usuaris de la via, augmentant el risc d’accident.
La normativa no prohibeix de forma explícita aquesta pràctica, però els agents de trànsit tenen la potestat de multar si consideren que suposa un perill real. Per això, es recomana encendre el llum interior només en situacions puntuals i amb el vehicle parat, reforçant així la seguretat a la carretera.