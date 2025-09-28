SEGRE

Conduir amb aquesta llum encès podria costar-te car: fins 200 € de multa

Conduir amb aquesta llum encès pot afectar la visió.

Conduir amb aquesta llum encès pot afectar la visió.Freepik

Publicat per
Redacció
Guissona

Creat:

Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) recorda la importància d’evitar qualsevol distracció al volant, fins i tot aquelles relacionades amb l’ús de la il·luminació interior del vehicle. Encara que molts conductors ho desconeixen, circular amb la llum de cortesia encesa pot comportar sancions de fins 200 euros.

El motiu és clar: aquesta il·luminació, pensada per utilitzar-se únicament quan el cotxe està detingut, pot enlluernar el conductor o confondre la resta d’usuaris de la via, augmentant el risc d’accident.

La normativa no prohibeix de forma explícita aquesta pràctica, però els agents de trànsit tenen la potestat de multar si consideren que suposa un perill real. Per això, es recomana encendre el llum interior només en situacions puntuals i amb el vehicle parat, reforçant així la seguretat a la carretera.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking