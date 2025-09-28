Les primeres turistes que viatgen a l'Àfrica des de l'aeroport de Lleida: “espero n'hi hagi més”
“Amb la bona resposta que hi ha hagut, espero que es duguin a terme més iniciatives d’aquest tipus”
Adriana Drago i Rosa Lafita són estudiants universitàries i tenen per costum viatjar cada any abans d’iniciar el curs. Al veure la publicitat d’aquest paquet turístic a les xarxes, al principi van pensar que podia ser una estafa «Al veure l’anunci, vam arribar a dubtar si seria una estafa». “Vam trucar a l’agència i, després de comprovar que tot estava en ordre, no vam dubtar a apuntar-nos”, explica l’Adriana. “Poder deixar el cotxe en un pàrquing vigilat a Alguaire és un gran punt a favor”, afegeix la Rosa. “Si tot va bé, repetirem”, asseguren.
Tere Farré i Amaia Roncal ja han viatjat des d’Alguaire a destinacions com Mallorca, Eivissa i fins i tot Bèrgam, a Itàlia. “I perquè no hi ha més vols, que si no ho faríem més sovint”, asseguren. Molt il·lusionades amb aquesta nova experiència, destaquen que “el Caire deu ser una ciutat increïble”. “Amb la bona resposta que hi ha hagut, espero que es duguin a terme més iniciatives d’aquest tipus”, apunta Farré. Les dos van conèixer la proposta a través de les xarxes socials.