TRADICIONS
Tradició i música per a tothom
La Diada de Sant Miquel, amb tres colles convidades, abarrota la plaça Paeria en les Festes de la Tardor. La cantada d’havaneres i el concert de Veus.kat, dos dels actes amb més públic
La tercera jornada de les Festes de la Tardor de Lleida va acollir ahir un dels actes més emblemàtics i esperats de la celebració, la Diada de Sant Miquel, que va reunir una multitud de persones a la plaça de la Paeria. L’acte es va celebrar amb els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell com a colles convidades. Per la seua part, els Castellers de Lleida van carregar i van descarregar un 7d8, el primer de la temporada i la segona vegada que es va aixecar a la plaça de la Paeria, entre altres castells. Quant a la resta de colles, un dels més destacats va ser el 5d9 amb folre de la Vella dels Xiquets de Valls, que ja van estrenar a la mateixa ubicació el 2017.
Durant el matí, a la pista de la Panera, PonentCirc va oferir un taller de tècniques aèries, malabars, aeroioga i equilibris per a totes les edats. Paral·lelament, el carrer Cavallers va acollir un taller de danses tradicionals del Pirineu i un bingo musical. Així mateix, una ballada de swing i un taller de jazz steeps a la plaça de Sant Joan van donar a conèixer al públic alguns dels principals passos d’aquest estil de ball.
Els més petits també van poder disfrutar de l’espectacle Disco per xics de Fadunito, a la plaça del Dipòsit.
Durant la tarda, l’escenari del carrer Cavallers va acollir la 7a edició del Festival Cultura Urbana, on diferents grups de la ciutat van mostrar el seu talent a través de la música i la dansa. A la plaça de Sant Joan, els grups Peix Fregit i Arrels de la Terra Ferma van protagonitzar la tradicional cantada d’havaneres, una de les propostes més populars del programa. Per la seua part, el Cafè del Teatre va acollir el concert del cor Veus.kat, que va oferir un repertori de gòspel, jazz i música moderna en català. També a la tarda, a l’escenari de la plaça del Dipòsit, es va tornar a oferir música de forma ininterrompuda amb el rock de proximitat del grup Última Hora i DJ Joseph i DJ Mamomo, que van fer reviure al públic els millors èxits dels anys 80 i 90.
La festa acaba avui amb el tradicional seguici (11.00 hores, plaça de la Paeria) i el castell de focs (22.00 hores, riu Segre), entre altres actes. La programació completa es pot consultar al web www.paeria.cat.