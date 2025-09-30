Després de Sant Miquel, 2 mesos pel següent festiu a Lleida: quin és i si es podrà fer pont
Haurem d'esperar fins al desembre per tornar a tenir un festiu fora del cap de setmana
Després de la Diada nacional de Catalunya, el passat 11 de setembre, i de les recents Festes de Sant Miquel a la ciutat de Lleida, aquest dilluns 29 de setembre, moltes persones busquen les seves agendes per consultar quan tornarem a tenir festiu a Lleida. Doncs bé, la realitat és que, a partir d'ara, caldrà que els ciutadans se les empesquin si volen fer pont, perquè el següent festiu a la ciutat no arribarà fins al desembre.
En concret, durant el pont de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre. Aquest any, el dia 6 de desembre cau en dissabte, així que la majoria no aprofitaran el festiu, però el dia 8 de desembre serà el dilluns i, d'aquesta manera, molta gent aprofitarà per fer pont.
La resta de festius cauen en cap de setmana
Fins llavors, la resta de festius sempre seran durant el cap de setmana. El primer d'ells, d'aquí a dues setmanes, pel dia del Pilar, el 12 d'octubre, serà durant un diumenge. El següent, el de Tots Sants, l'1 de novembre, també cau en cap de setmana, aquest cop, en dissabte.
Un Nadal ple de festius i de ponts
La situació canvia totalment per Nadal: el 25 i el 26 de setembre, els dies de Nadal i Sant Esteve, cauen en dijous i divendres, unes dates perfectes per poder celebrar aquests dies en família i poder tornar el 29 a treballar havent paït tots els canelons. Cap d'Any cau en dijous, així que molts aprofitaran per fer pont el dia 2, i el dia de Reis, el 6 de gener, és un dimarts, així que també es pot aprofitar el dia anterior, el de la cavalcada, per fer més vacances durant Nadal.