La DGT avisa: patinets i bicis elèctriques no podran circular sense assegurança a partir d’aquesta data
La normativa exigirà que tots els vehicles de mobilitat personal disposin d’una pòlissa de responsabilitat civil obligatòria per circular legalment en vies públiques
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert un termini definitiu per a l’obligatorietat de l’assegurança en vehicles de mobilitat personal. Segon el Boletín Oficial del Estado (BOE), tots els usuaris de patinets i bicicletes elèctriques hauran de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil a partir del 2 de gener del 2026, tot just uns dies després que finalitzi l’any en curs. Aquesta mesura, ja implantada en algunes localitats espanyoles, s’estendrà a nivell estatal per unificar criteris i augmentar la seguretat viària.
La nova normativa no només contempla la contractació d’una pòlissa, sinó que també exigirà que cada vehicle disposi d’un certificat de circulació que acrediti la seua inscripció en el registre oficial gestionat per la DGT. Com a part d’aquest procés de formalització, cada patinet o bicicleta elèctrica rebrà una etiqueta identificativa amb el seu número de registre, que s’haurà de col·locar de manera visible. L’objectiu principal és exercir un control més exhaustiu sobre aquests vehicles i garantir el compliment dels requisits tècnics establerts.
Normativa actual per a patinets elèctrics
En l’actualitat, els conductors de patinets elèctrics estan subjectes a restriccions específiques que limiten la seua velocitat màxima a 25 km/h. La circulació per voreres està completament prohibida per a aquests vehicles de mobilitat personal, i és obligatori l’ús de llums i elements reflectors quan les condicions de visibilitat són reduïdes. Així mateix, es prohibeix expressament portar auriculars durant la conducció, transportar una altra persona al mateix vehicle o circular sota els efectes de l’alcohol o substàncies estupefaents.
Des del gener del 2024, tots els patinets nous comercialitzats han de comptar amb certificació homologada, mentre que els models anteriors tenen un marge fins el 2027 per adaptar-se a aquesta exigència. Aquestes mesures busquen acabar amb la improvisació en l’ús d’aquests dispositius i garantir uns estàndards mínims de seguretat per a tots els usuaris.
El que canviarà el 2026
El 2 de gener del 2026 marcarà un abans i un després en la regulació dels vehicles de mobilitat personal. A partir d’aquesta data, la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil serà imprescindible per circular legalment. Aquest requisit té com a finalitat protegir tant els mateixos conductors com a tercers en cas d’accidents o incidents en la via pública.
Durant aquell mateix any, la DGT implementarà un registre nacional obligatori per a tots els patinets elèctrics i vehicles similars. Aquest sistema assignarà una matrícula o etiqueta identificativa que vincularà cada vehicle amb el seu propietari, facilitant la identificació en cas d’infraccions i millorant la gestió d’aquests mitjans de transport en entorns urbans.
Requisits definitius per al 2027
L’any 2027 s’ha establert com a data límit perquè tots els patinets elèctrics en circulació disposin d’homologació oficial. Els dispositius que no compleixin els estàndards de seguretat establerts per la normativa vigent, com la incorporació de sistemes d’il·luminació, frens eficients, elements reflectors i una estructura homologada, no podran circular legalment per les vies públiques.
Aquesta regulació busca eliminar definitivament del parc mòbil aquells vehicles que no ofereixin garanties de seguretat, establint sancions econòmiques significatives i fins i tot la immobilització per als patinets que incompleixin la normativa. D’aquesta manera, es pretén protegir tant els usuaris com la resta de persones que comparteixen l’espai públic, garantint que tots els vehicles compleixen uns criteris mínims de seguretat.