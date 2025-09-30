Els dos pobles de Tarragona que han batut rècords històrics de pluja
Les estacions meteorològiques han registrat més de 200 litres per metre quadrat un sol dia, superant les marques màximes dels últims 33 anys
Les pluges torrencials que han fuetejat les Terres de l’Ebre des de diumenge passat han deixat registres històrics de precipitació a Tarragona. Les estacions meteorològiques d’Amposta i els Alfacs han polvoritzat aquest dilluns els seus rècords de pluja diària, superant àmpliament els màxims acumulats des que van començar a recopilar dades fa 33 i 31 anys, respectivament.
A la localitat d’Amposta, el fenomen meteorològic ha assolit una intensitat extraordinària. Durant la matinada, en tot just dos hores es van recollir 171 mm de precipitació, mentre que l’acumulat total del dia ha ascendit fins els 273,5 mm. Aquesta xifra deixa molt enrere l’anterior màxim històric de 144,2 mm, que datava de l’1 d’abril de 2020. L’estació dels Alfacs, situada entre La Ràpita i Alcanar, també ha superat el seu llindar històric en registrar 208,1 mm, quan la seua anterior marca màxima era de 149,2 mm, mesurada el 22 de setembre del 2001.
A més d’aquestes dos localitats, altres punts de la zona han presentat registres de pluja igualment significatius durant la jornada. Segons les dades provisionals facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a l’Aldea s’han comptabilitzat 148,5 litres per metre quadrat, mentre que a les Cases d’Alcanar la xifra ha assolit els 111,4 mm.
Mesures excepcionals davant de les inundacions
Les comarques del Baix Ebre i el Montsià són les zones més afectades per aquest episodi de pluges excepcionals. Com a resposta a la gravetat de la situació, Protecció Civil va activar el sistema d’alertes mòbils per als residents d’aquestes comarques.
La Generalitat va prendre mesures preventives i va decretar la suspensió de classes en tots els centres educatius d’ambdues comarques durant la jornada de dilluns.