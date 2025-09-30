Festes de la Tardor de nota
La Paeria destaca la participació ciutadana en el centenar d’activitats programades, que van acabar ahir. Sense incidents greus i amb un dispositiu policial especial amb 100 efectius
La Colla Bastonera del Pla de l’Aigua va interpretar el ball tradicional durant el Seguici. - JORDI ECHEVARRIA
El Ball de Bastons, a càrrec de l’escola Jaume Balmes. - C.MARSIÑACH
Els gegants de Lleida van ser protagonistes en el Seguici de les Festes de la Tardor, que va reunir molt de públic a la plaça Paeria. - AMADO FORROLLA
La banda La Principal de la Bisbal va amenitzar ahir a la tarda el gran ball de les Festes, a la plaça Sant Joan. - AMADO FORROLLA
El Castell de Focs va posar el colofó a les Festes de la Tardor de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA
El carrer Cavallers va acollir música a la tarda a càrrec de diversos DJ. - JORDI ECHEVARRIA
Després de quatre jornades farcides de cultura popular, música i lleure, el tradicional Castell de Focs va posar ahir el colofó a les Festes de la Tardor de Lleida. L’altra activitat estrella del dia va ser el Seguici, en el qual les colles, figures i balls de l’imaginari popular de la ciutat –com els capgrossos, els gegants, el Ball de Bastons, la Moixiganga, entre d’altres– van desfilar pel carrer Major.
La corporació municipal va destacar que la participació ciutadana va ser “massiva” en el centenar de propostes programades, concentrades majoritàriament al Centre Històric. “Les Festes han servit per generar un espai de confiança extraordinari al barri”, va assenyalar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, qui va afegir que la setmana que ve es preveu la presentació del Pla Integral de Transformació del Centre Històric. Així mateix, Larrosa va afirmar que “han estat unes festes per a tothom, ja que la programació ha inclòs activitats per a petits, joves i grans”. També va admetre que, si bé les de tardor són “les festes petites, han guanyat molta rellevància, ja que ens consoliden com a capital cultural i del jove talent”, fent referència a la varietat de concerts a càrrec d’artistes lleidatans emergents. En la mateixa línia, el regidor de Festes, Xavi Blanco, va subratllar l’“avenç” que suposa programar les activitats en uns “horaris més conciliadors, per afavorir la participació de les famílies”.
Per la seua part, l’edil d’Igualtat, Roberto Pino, va explicar que el Punt Lila-Rainbow, en el marc de la campanya 1.000 ulls contra les violències, va atendre 424 persones que es van atansar per obtenir informació. D’altra banda, un total de 563 persones van fer ús del servei gratuït d’autobús nocturn de la línia 7 entre divendres i diumenge.
❘ cervera ❘ Els més petits van protagonitzar ahir la quinzena edició de la Festa Major Petita de Cervera, que té com a objectiu fomentar el relleu generacional de les entitats de la ciutat. La festa va arrancar al matí amb la matinal de tabalers i percussió pels carrers de la ciutat amb els Bombollers de Cervera i el Ball de Diables de Cervera Carranquers, i el toc infantil del Bilandó i el repic de campanes.
A la tarda, es va celebrar el Seguici Festiu en què van participar més de 200 nens que formen part de diferents entitats, les escoles i les seues famílies. Aquest any els abanderats van ser els alumnes de l’escola Jaume Balmes i el timbaleret de Les Savines. Hi van participar els Diables Carranquers, Bombollers, la Coral Infantil, els Geganters de Cervera, els Jovencells, l’escola de teatre La Caserna i el bestiari festiu dels centres educatius.
Els alumnes del Jaume Balmes van ballar el Ball de Bastons, els del Mn. Josep Arques, el Ball de Pastorets i els de Les Savines, el Ball de Cercolets. La festa va acabar amb el Ball Parlat infantil dels Diables Carranquers. Es tracta d’una iniciativa organitzada pel Seminari de Cultura Popular a les Escoles i la Agrupació Seny Major.
Focs artificials
La festa major va acabar ahir amb l’obra de teatre Cunyades al Teatre de la Passió i un castell de focs des del Campanar de Cervera.
Un centenar d’identificats en els controls d’armes blanques
Durant el transcurs de les Festes de la Tardor, la Guàrdia Urbana va desplegar un dispositiu especial reforçat amb un centenar d’agents cada dia, una cinquantena al Centre Històric. La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va explicar que es van instal·lar diferents controls a les zones del barri amb més activitat –com la plaça del Dipòsit, els carrers Veguer de Carcassona, Tallada, Sant Martí i voltants–, en el marc del Pla Daga, per a la detecció d’armes blanques. La policia va identificar un centenar de persones i només es va produir un arrest per tinença d’armes, segons va detallar. Així mateix, Morón va descriure les festes com “molt tranquil·les” i va afirmar que “la ciutadania ha sabut gaudir dels actes de manera cívica i responsable”.