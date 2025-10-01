EDUCACIÓ
Aprendre no té edat: l’Aula d’Extensió Universitària de Lleida obre un nou curs amb més de 1.750 alumnes
Inauguració en homenatge al pianista Ricard Viñes en el 150 aniversari del seu naixement
L’Auditori Municipal Enric Granados va acollir ahir una nova inauguració del curs de l’Aula d’Extensió Universitària (AEU) de Lleida, el programa educatiu per a adults i amb un rècord d’inscripció amb fins a un total de 1.753 alumnes. “Comencem amb il·lusió una nova etapa amb oportunitats d’aprendre i compartir experiències tots junts”, va assegurar al públic assistent Francesc Rué, el director de l’AEU de la ciutat. El va acompanyar Joan Busqueta, vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la UdL, que va voler agrair l’“esforç” de la junta en l’organització del nou curs. Aquest començarà, segons Rué, amb classes al mateix Auditori, ja que hi ha obres a l’edifici del Rectorat. Per això, va donar les gràcies a la Paeria per la cessió de l’espai. Malgrat augmentar el nombre d’alumnes, Rué va admetre que “hem hagut de deixar gent fora i ens sap greu, però l’espai és el que és”.
Després de la benvinguda als alumnes que van acudir ahir a l’Auditori, la conferència inaugural va anar a càrrec de Màrius Bernadó, professor de la UdL i comissari de l’Any Viñes. Precisament, la commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà va servir per retre-li homenatge en la inauguració del curs sènior. Sobre això, Bernadó va destacar que Viñes “és el lleidatà més universal” i “un intèrpret que deixa empremta”. Així mateix, va assenyalar de la seua figura “un gran compromís i generositat amb els seus companys”, per la seua capacitat al detectar el talent en les noves generacions.
Per atansar al públic la figura del pianista lleidatà, l’acte va comptar amb la lectura de diversos fragments del seu diari personal. “És una font immensa per conèixer no només la seua vida i obra, sinó també el panorama social, cultura i artístic de l’època”, va assegurar. I sobretot la seua relació i íntima amistat amb el compositor francès Maurice Ravel, de la mateixa edat i a qui va conèixer a París. “Viñes va ser el primer a tocar una obra de Ravel en públic i també a interpretar música russa”, va afegir Bernadó. El musicòleg va voler dedicar l’actuació de Jordi Boixaderas i Vladislav Bronevetzky, que va tractar sobretot de l’estreta amistat entre Viñes i el compositor francès Maurice Ravel, a la junta de l’AEU. “Sé que ha estat tot l’estiu intentant solucionar el problema de l’espai i vull ressaltar el seu esforç”, va dir. També va actuar la Coral Aula Cor.
Actualment, hi ha una trentena d’AEU a la demarcació de Lleida, amb presència en capitals de comarca i altres municipis. A tota la demarcació, hi ha 7.500 persones inscrites repartides entre la trentena d’AEU, una xifra que augmenta cada any.