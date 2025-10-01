El romesco, un tresor gastronòmic que cal preservar: la salsa és protagonista d'un congrés a Tarragona
La trobada tècnicocultural busca salvaguardar l’autenticitat d’aquest condiment català
Tarragona acull des d'aquest dimecres i fins dijous el I Congrés Tècnicocultural del Romesco amb l'objectiu principal de preservar i promocionar aquesta emblemàtica salsa tarragonina. L'esdeveniment, que reuneix experts gastronòmics d'arreu del territori, s'ha convertit en un espai de debat sobre l'origen, les varietats i el futur d'aquesta preparació culinària tan arrelada a la cultura catalana. El reconegut xef Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar, ha estat l'encarregat d'apadrinar la iniciativa, destacant que el romesco és un "tresor" que cal preservar utilitzant productes locals de qualitat.
El Palau de Fires i Congressos de Tarragona s'ha convertit en el punt de trobada per a restauradors, productors i diversos cuiners amb estrella Michelin que durant dos dies analitzen diferents aspectes d'aquesta salsa. El programa inclou debats sobre l'origen tradicional del romesco, possibles maridatges, el seu potencial econòmic i turístic, així com vies d'innovació respectant la seva essència. La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha subratllat la importància d'aquest congrés com a "oportunitat" per "crear una simbiosi entre el territori, Tarragona i aquest plat", ja que sovint el romesco no s'identifica plenament amb la ciutat que li va donar origen.
Recuperació de la identitat gastronòmica local
Un dels principals reptes d'aquest congrés, segons ha explicat Adan, és aconseguir que el romesco s'identifiqui clarament amb Tarragona. "Sovint quan es parla del romesco no s'identifica amb Tarragona", ha lamentat la consellera, qui considera que aquesta salsa ha de servir per "projectar" la gastronomia de la ciutat "per donar empenta i visibilitat al romesco i situar Tarragona com a terra gastronòmica de primer nivell". La responsable municipal també ha avançat que el congrés "ha vingut per quedar-se", indicant la intenció de convertir-lo en una cita periòdica.
Compromís amb els productes de proximitat
Eduard Xatruch ha aprofitat l'ocasió per fer una crida als professionals del sector perquè siguin fidels a l'essència del romesco. "Cadascú al seu restaurant entén el romesco de formes lleugerament diferents", ha explicat el xef vila-secà, tot afegint que els restauradors del territori tenen el "deure" de "posar ordre" en la manera de preparar aquesta salsa que "ha traspassat fronteres". En aquest sentit, ha estat contundent en defensar l'ús de productes locals: "Si utilitzes un fruit sec de Turquia, ostres! Si fas un romesco a Tarragona, fes servir avellana o ametlla de Tarragona", ha reclamat.
El cuiner ha insistit en la necessitat d'utilitzar ingredients de proximitat com l'oli d'oliva de la zona per "donar valor" a la pagesia local i garantir l'autenticitat del producte. "Hem de fer romescos que siguin excel·lents", ha conclòs Xatruch, subratllant que aquesta és la millor manera de garantir que el romesco continuï sent "un símbol de la cuina catalana" amb projecció internacional però sense perdre la seva identitat.