GASTRONOMIA
La Ruta de la Tapa de Lleida 2025, amb 32 restaurants
Arranca demà i es prolongarà un mes
La Ruta de la Tapa de Lleida donarà demà el tret de sortida a la novena edició, que es prolongarà fins al 2 de novembre sota el lema Assaborir Lleida. Un total de trenta-dos establiments s’han sumat aquest any a la iniciativa, que té com a objectiu de posar en relleu la gastronomia, l’hostaleria i el comerç de la ciutat. “En aquesta edició tenim menys participants (en l’anterior van ser 61), segurament, perquè hem retardat les dates de l’esdeveniment”, que solia començar al setembre, va explicar Ramon Solsona, gerent de la Federació d’Hostaleria de Lleida. Cada local ha presentat la seua proposta de tapa elaborada amb productes de proximitat i l’assessorament de la xef Susana Aragón. Les receptes optaran al concurs per ser reconegudes com la millor tapa de l’edició, de la mà d’un jurat especialitzat. Així mateix, el públic podrà votar les seues favorites a través d’un codi QR i participar en sortejos.
El Centre de Producció Mahou San Miguel va acollir ahir la presentació de l’edició, que va incloure una taula redona i un showcooking a càrrec d’Aragón i del guanyador de la passada edició de la Ruta, Modest Ribes, xef de La Masia. “Estem molt contents de l’evolució que ha tingut el projecte i dels seus valors, ja que impulsa la petita empresa, promou la competició sana entre restaurants i està obert a acollir nous participants”, va assegurar Solsona.