La botiga solidària Moda re- obre un nou establiment a Lleida

Moda re-, amb més de 170 botigues a Espanya, combina la venda solidària amb la creació d’ocupació i el reciclatge tèxtil.

La inauguració de la botiga al carrer Sant Antoni de Lleida. - AMADO FORROLLA

Troballes i Càritas Diocesana de Lleida van inaugurar ahir una nova botiga solidària de roba de segona mà, Moda re-, al carrer Sant Antoni de Lleida. 

L’acte inaugural va comptar amb la presència del bisbe de Lleida, Daniel Palau, que va beneir l’espai, així com de Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida; Noema Paniagua, directora general de Moda re-; i Adrià París, gerent de Troballes. Tots van destacar la importància dels projectes d’inserció sociolaboral com a eina clau per transformar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. 

