Els dos litres d’aigua diaris: mite desmentit per una nova investigació científica
Un estudi japonès amb més de 5.000 participants de 23 països demostra que les necessitats d’hidratació varien segons factors com l’edat, el sexe i l’activitat física
La recomanació de beure dos litres d’aigua al dia, equivalent a vuit vasos, ha estat qüestionada per un rigorós estudi científic que revela importants diferències individuals en les necessitats d’hidratació. Aquesta investigació, publicada a la prestigiosa revista Science, demostra que el consell universal dels dos litres podria ser inadequat per a gran part de la població, ja que els requeriments hídrics varien enormement segons diversos factors personals.
L’estudi, desenvolupat per investigadors japonesos, va analitzar amb precisió el balanç hídric corporal de 5.604 persones procedents de 23 països diferents, amb edats compreses entre els 8 dies i els 96 anys. La investigació, liderada per Yosuke Yamada de l'Institut Nacional d’Innovació Biomèdica, Salut i Nutrició del Japó, es va centrar en el denominat "ritme de renovació de l’aigua corporal", considerant tant l’aigua ingerida mitjançant begudes i aliments com la generada pel metabolisme, així com l’eliminada a través de la respiració, sudoració i orina.
Factors determinants en les necessitats d’hidratació
La investigació va identificar diversos factors clau que influeixen en les necessitats hídriques individuals. Entre ells destaquen:
Edat i sexe: Els homes de 20 a 30 anys necessiten aproximadament 4,3 litres diaris, mentre que les dones entre 25 i 60 anys requereixen una mitjana de 3,4 litres. En persones majors de 70 anys, aquestes quantitats es redueixen a 3,1 litres per a homes i 2,8 litres per a dones.
Composició corporal: La diferència entre sexes s’explica en part per la diferent composició corporal, ja que els homes solen tenir més percentatge de massa muscular, mentre que les dones presenten més proporció de teixit adipós.
Nivell d’activitat física: Les persones físicament actives requereixen més aigua. Els esportistes inclosos en l’estudi van mostrar, de mitjana, un litre més de renovació diària d’aigua en comparació amb persones sedentàries.
Condicions ambientals: En zones amb temperatures superiors a 30°C, la renovació d’aigua pot ser un litre major al dia que en regions més fresques. La latitud geogràfica també influeix, registrant-se valors més elevats a prop de l’equador. A més, cada 1.000 metres d’augment en altitud implica, de mitjana, un increment de 500 ml en la circulació diària d’aigua.
L’equilibri hídric en l’organisme
Segons detalla l’estudi, aproximadament el 85% de la ingesta diària d’aigua prové de líquids i aliments, mentre que el 15% restant es genera a través del metabolisme. Aquest equilibri és fonamental per al correcte funcionament de l’organisme, ja que l’aigua és essencial per a nombrosos processos biològics com la regulació de la temperatura corporal, el transport de nutrients i l’eliminació de residus.
Els investigadors també adverteixen que la deshidratació constitueix un risc seriós per a la salut que pot provocar símptomes com marejos, confusió i altres problemes més greus si no s’atén adequadament. Tanmateix, la hidratació excessiva també pot resultar perjudicial en determinades circumstàncies.
Recomanacions personalitzades per a una correcta hidratació
En vista d’aquestes troballes, els experts suggereixen abandonar la recomanació universal de dos litres diaris i adoptar enfocaments més personalitzats que tinguin en compte factors individuals. Entre les recomanacions destaquen:
- Fer atenció als senyals del cos, com la set, que continua sent un indicador fiable de les necessitats hídriques en persones sanes.
- Considerar el nivell d’activitat física diària i ajustar la ingesta de líquids en conseqüència, especialment abans, durant i després de l’exercici intens.
- Tenir en compte les condicions climàtiques, augmentant la ingesta en ambients calorosos o en altituds elevades.
- Recordar que fruites, verdures i altres aliments també aporten una quantitat significativa d’aigua al nostre organisme.
Com saber si estem correctament hidratats?
Un mètode senzill per avaluar l’estat d’hidratació és observar el color de l’orina. Una orina clara o groc pàl·lid sol indicar una hidratació adequada, mentre que tonalitats més fosques poden assenyalar deshidratació. No obstant, alguns aliments, medicaments o suplements poden alterar aquest color, per la qual cosa s’ha de considerar com una orientació general.
Altres indicadors d’hidratació adequada inclouen l’absència de set excessiva, una producció regular d’orina i una pell amb elasticitat normal. Al contrari, símptomes com a fatiga inexplicable, mal de cap o sequedat a boca i llavis poden ser senyals de deshidratació.
Influeix el tipus de beguda en la hidratació?
Encara que l’aigua és indubtablement la millor opció per mantenir-se hidratat, l’estudi reconeix que altres begudes també contribueixen al balanç hídric. Tanmateix, les begudes amb cafeïna, alcohol o alt contingut en sucre poden tenir efectes diürètics o metabòlics que afectin la hidratació neta.
Els investigadors recomanen que l’aigua continuï sent la font principal d’hidratació, complementada amb infusions, caldos i l’aigua continguda als aliments, especialment fruites i verdures amb alt contingut aquós com a síndria, cogombre o taronja.
Aquesta investigació representa un avanç significatiu en la nostra comprensió de les necessitats hídriques humanes i subratlla la importància d’adoptar enfocaments individualitzats en lloc de seguir recomanacions generals. Com conclou l’estudi, no existeix una fórmula única per a la hidratació òptima, sinó que cada persona ha de trobar el seu propi equilibri considerant les seues característiques personals i circumstàncies vitals.