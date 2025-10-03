EMPRESES
Lleida es consolida com a motor de la innovació
En la 4a edició d’Ebro Valley Agro Tech
El Parc Agrobiotech de Lleida va acollir ahir la 4a edició d’Ebro Valley Agro Tech, una jornada centrada en la innovació agroalimentària i la connexió entre empreses emergents, microempreses, inversors i distribuïdors de la Vall de l’Ebre. L’acte va comptar amb la participació de més de 135 professionals procedents de sis comunitats autònomes (Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra, País Valencià i Cantàbria), que van compartir experiències, van establir contactes i van explorar noves vies de col·laboració empresarial. Els dos moments més destacats de la jornada han estat les sessions de networking guiat, reunions bilaterals de 3 minuts per facilitar la interactivitat i l’establiment de relacions comercials entre tots els participants, i també l’Ebro Valley Lunch, el moment de degustació dels productes de les empreses agroalimentàries participants en la trobada. L’acte es va emmarcar dins del projecte Tech FabLab de la iniciativa RETECH-Next Generation de la Unió Europea i dins de les activitats de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.