ARTS
Obres lleidatanes a la Fira Mediterrànea de Manresa
La 28a edició comptarà amb la presència de La Baldufa i Glòria Ribera. Presenten les seues noves creacions el 9 i 11 d’aquest mes
La 28a Fira Mediterrània de Manresa (del 9 al 12 d’octubre), l’escenari de referència per a les arts que beuen de la tradició i la cultura popular, incorpora a la programació dos propostes culturals vinculades a Lleida amb espectacles que combinen teatre, música i compromís social. La Companyia de Comediants La Baldufa estrena Fantasmes de Guerra, una obra que parteix de dietaris reals de combatents per parlar de la memòria i la reconciliació, mentre que la creadora i cupletista Glòria Ribera presenta Bomba va, un espectacle que connecta festa i guerra a través de la tradició del cuplet i l’humor àcid.
Dijous vinent dia 9, la Companyia de Comediants La Baldufa estrenarà Fantasmes de Guerra al Teatre Conservatori, amb dos funcions a les 9.30 hores i a les 18.00. Fundada a Lleida el 1996 i reconeguda amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2020, la companyia aposta en aquesta nova creació per una mirada antibel·licista i pacifista de la Guerra Civil Espanyola. Dirigida per Lucía Miranda, l’obra es construeix a partir de dietaris personals dels combatents recollits per l’historiador Oriol Riart i planteja la trajectòria de tres amics de bàndols diferents amb les conseqüències vitals i emocionals que comporta.
El dissabte 11, a les 16.00 hores, serà el torn de Glòria Ribera amb Bomba va. Cupletista, creadora i neo-vedet, Ribera presenta el seu tercer projecte escènic després d’El Parné i continua perfilant un llenguatge propi que oscil·la entre l’humor irreverent i la crítica social. A partir de dos cuplets claus en la història del país, Els focs artificials (Pilar Alonso) i Bomba va (Rosita Rodrigo), l’artista explora la relació entre festa i guerra reivindicant la sensualitat i el doble sentit com a armes de les folklòriques.
Amb aquestes dos propostes, la Fira Mediterrània de Manresa reafirma el paper de Lleida com a territori de creació cultural de qualitat i amb vocació transformadora i compromís social.