SALUT
Per una atenció global de l’autisme
Més de 200 persones van participar ahir en la primera Jornada TEA a l’hospital Sant Joan de Déu de Lleida. El diagnòstic precoç i la transició a la vida adulta, entre els principals reptes
Un total de 220 persones (un centenar de forma presencial i la resta, en format digital) van participar ahir en la primera Jornada TEA, organitzada per Sant Joan de Déu Terres de Lleida, el departament d’Educació, TEA Ponent i l’Associació Plançó. La doctora Montse Pàmias, directora de salut mental de l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, va destacar que la jornada naix de la necessitat de donar una resposta multisectorial al Trastorn de l’Espectre Autista, implicant les famílies, l’àmbit sanitari i també Educació i Drets Socials. Segons Pàmias, alguns estudis apunten que un de cada 100 nens poden tenir TEA i va assegurar que un dels reptes principals és el diagnòstic precoç. “És important detectar-lo abans dels 24 mesos perquè, en els primers mesos de vida, el cervell és més plàstic i les intervencions poden tenir canvis reals.”
Així mateix, en la jornada es va debatre sobre la transició a la vida adulta, perquè les persones amb TEA tinguin un entorn de vida adaptat a les seues necessitats. Per a això, es va fer una crida a la societat per “atendre la neurodivergència”. Sobre els tractaments, Pàmias va assenyalar que hi ha fàrmacs que ajuden a abordar trastorns associats al TEA com la depressió, l’ansietat o la hiperactivitat i que en aquest àmbit també és important identificar-los tan aviat com sigui possible per millorar la qualitat de vida. La jornada també va comptar amb tallers sobre la intervenció en espais educatius i lúdics i aspectes com la salut física.
La inauguració va anar a càrrec de Rut Bariego, directora territorial del departament de Drets Socials i Inclusió a Lleida; Josep Domingo, cap de l’Àrea per a la Coordinació i Planificació Escolar dels serveis territorials d’Educació, i la doctora Pàmias. Per la seua banda, Josep A. Pérez, cap de l’Àrea d’Integració Social i Comunitària de Sant Joan de Déu; Myriam Gou, de l’Associació TEA Ponent, i Montse Pifarré, de l’Associació Plançó, van presidir la clausura.
Pàmias va destacar que s’han fet avenços i “la societat cada vegada està més sensibilitzada” amb el TEA, malgrat que va dir que “hem d’ajudar-los a ser funcionals i a modificar entorns per facilitar-los la vida”. L’objectiu és repetir la jornada.