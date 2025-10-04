ENOLOGIA
Els Vinari premien set vins de la DO Costers del Segre
Els cellers Castell del Remei i Carviresa obtenen dos medalles cada un
Els Premis Vinari van tornar a reconèixer ahir l’excel·lència dels vins i escumosos de Catalunya en la tretzena edició en una gala al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, que seguia al tancament d’aquesta edició. En aquesta ocasió es van reconèixer set vins lleidatans, amb especial menció per a Castell del Remei i Carviresa, amb dos medalles cada celler. Aquest any han tingut especial protagonisme els vins de la Conca de Barberà i els escumosos de Corpinnat. Així, el Millor Vi Català 2025 va ser el Grans Muralles 2020 de la Família Torres (DO Conca de Barberà) mentre que el Millor Escumós Català 2025 va ser per al Maria Bernet 2014 del Celler Júlia Bernet (Corpinnat). Per la seua part, la DO Costers del Segre de les comarques lleidatanes es va emportar quatre medalles de plata i tres d’or. Especial reconeixement va tenir Carviresa de Tàrrega, amb una medalla d’or per a Sot Neral Syrah 2024 en Vins Negres joves i una de plata per a 3 Setmanes Rosat 2024, en Vins Rosats. També va obtenir un doble guardó Castell del Remei, amb medalla de plata per a Gran Reserva Blanc 2019 en la categoria de Blancs Criança i Finca Barqueres 2022 en la de Vins Negres Criança. Mentrestant, l’Agaliu 2023 de L’Olivera de Vallbona de les Monges, que ha celebrat el seu 50 aniversari, va obtenir una medalla d’or en la categoria de Blancs Criança. L’altre guardó daurat va ser per a Roc Nu 2013, de Clos Pons de l’Albagés, en la categoria de Vins Negres de Guarda. Completa el palmarès de la DO lleidatana l’Espurlent 2023, del Celler El Vinyer de Tremp, amb una plata en Blancs de Criança. A la gala també es van entregar els premis especials, entre els quals al Millor Celler, que va recaure en Vallformosa amb 13 medalles, mentre que el Vinari a la Trajectòria Professional en el Món del Vi va ser per a Joan Juvé i Santacana, president de Juvé & Camps, tercera generació d’un llinatge dedicat a l’escumós. El Premi Vinari Gràfiques a la Millor Etiqueta va ser per a Ethèric Blanc de Noirs, de Vinyes d’Olivardots (DO Empordà) i el Vinari Nissal al Millor Projecte Ecològic va recaure en Espelt viticultors. Així mateix, es va entregar el Vinari AGBAR a la millor iniciativa de recuperació de vinya a Grameimpuls, de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. També va ser reconegut Álvaro Ribalta, el Master of Wine espanyol més recent, per la Promoció Internacional del Vi Català.