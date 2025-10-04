ENTITATS
Esperes per accedir a places per discapacitat intel·lectual
Denuncien desigualtats en educació, transport, habitatge i ocupació
Unes 120 persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques lleidatanes es troben en llista d’espera per accedir a una plaça en centres residencials i 54, per a un servei d’autonomia a la mateixa llar. Així ho assenyala el segon informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que ahir es va presentar en la diputació de Lleida. L’informe destaca la falta de serveis i de transport adaptat a les zones rurals mentre que les entitats van reclamar el compromís de les administracions per impulsar polítiques públiques segons les necessitats territorials per garantir serveis i igualtat d’oportunitats.
Sobre això, la coordinadora de la Federació Allem, Assumpta Fortuny, va remarcar que, malgrat haver-hi avenços, encara hi ha persones que viuen situacions de desigualtat amb dificultats en educació, ocupació i habitatge o per aconseguir una vida independent. Pel que fa al reconeixement de la discapacitat, va alertar que és un “procés llarg”, d’un mínim d’un any, encara que la majoria esperen durant dos anys. “Fins i tot hi ha casos que esperen 3 o 4 anys”, va assenyalar. “Són tràmits molt llargs, tant per al reconeixement de la discapacitat com per establir el grau i determinar a quins serveis pot accedir el sol·licitant”, va explicar.
Mentrestant, el director de Dincat, Víctor Galmés, va destacar que les comarques lleidatanes presenten més dificultats per ser un territori extens, poc poblat i amb concentració dels serveis socials i de salut a la capital, a més de no comptar amb transport adaptat. Així mateix, va reconèixer que encara falten moltes dades i que això és tasca de l’administració, a la qual va sol·licitar un compromís per revertir aquesta situació. De l’informe s’extreuen algunes xifres preocupants, com que a Catalunya només una de cada deu persones amb discapacitat intel·lectual té feina o que una de cada tres dones amb discapacitat intel·lectual no ha anat mai a una consulta ginecològica. Segons dades de l’any 2024, el document xifra en un total de 38.513 les persones amb discapacitat a les comarques lleidatanes, de les quals 4.950 tenen discapacitat intel·lectual i 6.717, amb problemàtica de salut mental.