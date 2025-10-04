Exposició ‘Els Cors Clavé i Lleida’ a l’IEI
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va inaugurar ahir l’exposició Els Cors Clavé i la ciutat de Lleida, una mostra que recupera i posa en relleu la presència i la influència d’aquestes formacions corals a Lleida des de la segona meitat del segle XIX. Comissariada per Manel Lladonosa i Lluís Marc Herrera, exhibeix estendards, diplomes, fotografies, partitures, vestits i documentació de l’època. En el marc del cicle dedicat a Josep Anselm Clavé en el seu 200 aniversari, es podrà visitar fins al 29 de novembre a la Zona Zero de l’IEI.