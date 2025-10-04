JOVES
L’Urgell posa en marxa el seu Carnet Jove comarcal
El consell de l’Urgell, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut, va presentar ahir el Carnet Jove comarcal, que té com a objectiu oferir avantatges i descomptes als joves de l’Urgell, des dels 12 i fins als 30 anys, així com fomentar el comerç de proximitat. El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va afirmar que “aquest Carnet Jove crearà sinergies entre els joves i els comerços, les entitats i la vida quotidiana de l’Urgell”. Des d’ara i fins a finals d’any, els joves que vulguin poden sol·licitar adherir-se al carnet i a partir de principis del 2026 ho podran fer els establiments interessats a oferir promocions. La presentació va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça de les Nacions de Tàrrega i va comptar amb les actuacions musicals d’Escorça, Notes que Passen i el discjòquei Bruga.