L’Urgell posa en marxa el seu Carnet Jove comarcal

La presentació va tenir lloc ahir a la plaça de les Nacions de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El consell de l’Urgell, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut, va presentar ahir el Carnet Jove comarcal, que té com a objectiu oferir avantatges i descomptes als joves de l’Urgell, des dels 12 i fins als 30 anys, així com fomentar el comerç de proximitat. El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va afirmar que “aquest Carnet Jove crearà sinergies entre els joves i els comerços, les entitats i la vida quotidiana de l’Urgell”. Des d’ara i fins a finals d’any, els joves que vulguin poden sol·licitar adherir-se al carnet i a partir de principis del 2026 ho podran fer els establiments interessats a oferir promocions. La presentació va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça de les Nacions de Tàrrega i va comptar amb les actuacions musicals d’Escorça, Notes que Passen i el discjòquei Bruga.

