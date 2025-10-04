MÚSICA
El Musiquem Lleida! arranca a viva veu
Un recital a la plaça Paeria d’una soprano lírica obre l’edició número 20 del festival internacional. Amb una desena de concerts gratuïts en diversos espais de la ciutat fins demà
La veu de la soprano lírica Anna Martínez Norberto, acompanyada a la guitarra per Aitor García –o el que és el mateix, la formació barcelonina Alysyos Duet–, va protagonitzar ahir a la tarda a la plaça Paeria el recital inaugural del Musiquem Lleida! El certamen, que arriba aquest cap de setmana a l’edició número 20, va començar així, convidant tota la gent que passejava per l’Eix Comercial a gaudir de la proposta d’aquest duo, titulada Mar Oceana, amb un repertori que va navegar per les músiques folklòriques que connecten el Meditarrani i Llatinoamèrica.
D’aquesta forma va arrancar un festival que té com a objectiu omplir de música diversos punts de la ciutat, fidel a l’esperit fundacional del certamen que impulsa la Coral Shalom, amb tots els concerts gratuïts i oberts a tots el públics, amb un programa fins demà diumenge que combina joves talents i formacions de trajectòria consolidada.
La jornada musical d’ahir es va completar en un altre dels espais emblemàtics de Lleida habituals del festival, la Seu Vella. La sala de la Canonja del monument va acollir l’actuació d’una altra parella, en aquest cas el duo establert a Girona format pel violoncel·lista Ramon Bassal i el pianista Marc Piqué, que van interpretar un repertori tant d’època clàssica com contemporània.
El Musiquem Lleida! oferirà avui dissabte el gruix de la seua programació, amb concerts previstos a les places Paeria i Ricard Viñes, al Museu de Lleida i al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (vegeu l’agenda). Demà diumenge, el festival culminarà al matí amb actuacions a la plaça Paeria i el claustre del Llorer del rectorat de la Universitat de Lleida. A més, com cada any, l’Auditori Enric Granados acollirà a les 19.00 hores (10 €/8 €) el concert del clausura amb la Coral Shalom, acompanyada en aquesta ocasió pel conjunt vocal i instrumental Cor Cererols.