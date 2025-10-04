SEGRE

MÚSICA

The Tyets, al Bambú Club de Lleida com a discjòqueis

Oriol de Ramon i Xavier Coca, The Tyets, ahir en plena sessió DJ al Bambú Club de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Oriol de Ramon i Xavier Coca, The Tyets, ahir en plena sessió DJ al Bambú Club de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Bambú Club de Lleida, al costat de la discoteca Biloba, va acollir ahir a la tarda una de les sessions Coffee Parties de Ron Pujol, amb el popular duo de Mataró The Tyets convertit durant unes hores en DJ. Oriol de Ramon i Xavier Coca van protagonitzar així una cita musical íntima, amb aforament limitat, en el seu nou format exclusiu de DJ set house-tech. En la vetllada també es preveia la participació dels DJ Alex O’clock i Matt Lasong. La parella de cantants, que va saltar a l’escena musical catalana el 2018 amb el seu primer treball discogràfic, Trapetón, i que va saltar a la popularitat el 2023 amb la cançó sardanística Coti x coti, va estrenar aquest estiu aquest format de DJ de ritmes house-tech amb notable acollida del públic. Es tracta d’actuacions pensades per generar connexió directa entre artistes i públic, en sales amb aforament limitat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking