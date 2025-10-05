CIBERSEGURETAT
Alerta per estafes a través d'un codi QR per SMS
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya avisa d'aquest engany que simula ser una operació de Bizum
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una nova estafa a través d’un missatge de text que informa d’una suposada operació de Bizum.
El missatge proporciona un codi de confirmació i un número de telèfon per trucar en cas de no reconèixer l’operació. Si la víctima truca, els estafadors intenten enganyar l’usuari perquè autoritzi moviments bancaris o els faciliti l’accés al seu compte. L'Agència insta a no trucar per tal de no caure en l’estafa.