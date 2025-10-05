ARQUEOLOGIA
Els jaciments ibèrics obren les portes
Els interessats a conèixer com era la gent que vivia a la Catalunya de fa 2.200 anys tenen una bona oportunitat de fer-ho amb el Cap de Setmana Ibèric, que impulsa el Museu d’Arqueologia de Catalunya des de fa 25 anys.
Durant el dia d’ahir, els més petits es van convertir en arqueòlegs a la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol de Tornabous participant en un taller d’excavació i una visita guiada. Avui també hi haurà activitats.
Als Estinclells de Verdú també hi va haver visites al poblat ibèric així com un taller de demostració del procés ceràmic de l’època i un altre de l’artesania del vidre i la degustació d’un plat al menú del restaurant Magic’s.
S’han programat activitats als Vilars d’Arbeca, la necròpolis d’Alimara a Agramunt i a Gebut a Soses.