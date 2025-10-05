MÚSICA
Musiquem Lleida!, de sala i de carrer
La jornada central del festival ‘entra’ al Museu de Lleida i al pati de l’IEI i omple les places Paeria i Ricard Viñes. La vintena edició culmina avui amb el concert de clausura a l’Auditori
El festival Musiquem Lleida! va viure ahir una nova mostra de la seua essència: atansar la música de qualitat al carrer i a espais patrimonials de la ciutat per compartir-la amb tots. Sis concerts gratuïts i de gran diversitat estilística van conformar la programació de la segona jornada, confirmant la vitalitat d’una cita musical que celebra 20 anys d’història. El guitarrista andalús ÁngelJesús López va obrir la jornada al Museu de Lleida, envoltat d’obres d’art en un recital íntim i sorprenent que va permetre redescobrir composicions oblidades del repertori guitarrístic. El pati de l’IEI va agafar el relleu amb un singular concert de fusió del timple canari i la guitarra clàssica a càrrec de Dalek Dúo. La sessió matinal va culminar al migdia en una abarrotada plaça Paeria, que va gaudir del quartet vocal Immortality, una formació sorgida de l’Orfeó Lleidatà.
La música coral va obrir a l’IEI la sessió de tarda, amb el repertori polifònic de la Coral Spiritual Mallorca a l’Octava. A mitja tarda, la plaça Paeria es va transformar en un club de jazz amb el sextet liderat pel lleidatà Arnau Torné.
La jornada va finalitzar de nit a la plaça Ricard Viñes amb la cantant algeriana Neila Benbey al capdavant d’un trio.
Avui diumenge, concerts a la plaça Paeria (11.30) i la Universitat de Lleida (10.30 i 12.30) abans de la clausura a l’Auditori amb la Coral Shalom i el Cor Cererols (19.00, 10 €).