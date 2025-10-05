El Raimat Arts Festival tanca la seva quarta edició consolidant-se com un referent cultural i social a Lleida
El Raimat Arts Festival (RAF), impulsat per la Fundació Comunitària Raimat Lleida, clou avui, diumenge 5 d’octubre, la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. El certamen, que enguany ha ampliat la seva durada de tres a quatre dies, ha apostat per una programació més variada que ha incorporat nous estils com el flamenc i ha reforçat la vessant gastronòmica amb el Taste of Lleida. Aquesta evolució ha contribuït a consolidar el festival com un dels esdeveniments més rellevants del panorama cultural i empresarial lleidatà.
Segons la seva fundadora i directora, Elena de Carandini, el festival confirma que la cultura pot ser un motor de transformació i cohesió social. De Carandini ha anunciat que la cinquena edició del RAF se celebrarà de l’1 al 4 d’octubre de 2026 i que servirà per commemorar el cinquè aniversari amb una proposta artística d’abast internacional i una clara vocació de retorn positiu al territori.
El director artístic, Joan Plana, ha destacat la voluntat del festival de seguir evolucionant i trencar barreres entre disciplines. “Ampliar l’oferta i incorporar nous gèneres ens ha permès connectar amb més públics mantenint l’exigència i la qualitat artística”, ha afirmat. Plana també ha avançat que la propera edició comptarà amb més artistes internacionals i projectes innovadors que combinin tradició i experimentació musical.
El punt final del festival arriba aquest diumenge amb el recital del reconegut clavecinista Ignacio Prego, que interpretarà les Variacions Goldberg de Bach a l’església del Sagrat Cor de Raimat. La jornada inclou també la proposta Indrets, de la percussionista lleidatana Carme Garrigó, amb petits concerts repartits per diversos espais emblemàtics del municipi. Amb aquesta edició, el RAF reforça la seva aposta per la unió entre música, gastronomia i compromís social, una filosofia compartida amb el seu patrocinador principal, La Roca Village, que dona suport al projecte des dels seus inicis.