Una carnisseria de Balaguer, premiada com a comerç innovador

Guardó de la Generalitat per a la xarcurteria París, fundada el 1983

L'equip de la carnisseria París de Balaguer.

L'equip de la carnisseria París de Balaguer.

La carnisseria París de Balaguer, dirigida per Ana París i Toni Guillaumet, s’ha alçat amb el premi al comerç més innovador en els guardons Premis Nacionals de Comerç 2025 que atorga la Generalitat. Aquesta distinció reconeix la seua aposta per la innovació, la sostenibilitat i el valor artesanal, així com el paper del seu equip, que ha sabut adaptar la tradició familiar a les noves tendències del sector. 

La xarcurteria, que va ser fundada l’any 1983, elabora prop del vuitanta per cent dels seus productes combinant tècniques tradicionals amb noves tecnologies. A més, compta amb una botiga el línia. París i Guillaumet també van formar part de la selecció espanyola de carnissers i van guanyar el premi a la millor elaboració de porc del món a la World Butchers’ Challenge 2025

