El millor pinxo del món, de Lleida: una carnisseria de Balaguer guanya la Copa del Món de carnissers

La carnisseria París de Balaguer , amb Anna París i Toni Guillaument al capdavant, s’ha alçat amb el premi a la millor elaboració de porc de la Copa del Món de carnissers, amb uns pinxos de magre de pernil. Ho van fer com a membres de la Selecció Espanyola de Carnissers (SEC) que a finals de març va participar per primera vegada en el World Butchers’ Challenge a París.

L’equip, format per nou especialistes del sector procedents de diferents punts d’Espanya, també va aconseguir el premi a la Sostenibilitat, que reforça el paper de la carnisseria espanyola com a referent en pràctiques responsables i reducció del malbaratament alimentari.

El primer guardó es va aconseguir per l’elaboració d’Anna París i distingeix l’equip com els artífexs del millor elaborat de porc: els Pinxos Multicolor, compostos per magre de pernil, pebrots rostits i espinacs. Segons Anna París, és tot un honor i posa de manifest que l’elaboració artesanal càrnia està “al capdavant a nivell mundial”, va dir. “Tot el certamen va ser molt aclaparador i va ser una fita aconseguir dos guardons la primera vegada que participàvem en un campionat d’aquestes característiques.”

Guillaumet és especialista en desossament i elaboració d’embotits crus i bullits d’alta xarcuteria, la qual cosa l’ha portat a encarregar-se de formar professionals en aquesta matèria a tot el territori espanyol. Per la seua part, París destaca en l’elaboració i presentació del producte i ha guanyat diversos premis i reconeixements del sector.

L’equip de la selecció espanyola de carnissers a París. - SEC

A més de tenir el títol vitalici de Mestra Artesana Alimentària 2016, va aconseguir el tercer lloc d’Europa i primer d’Espanya en el Concurs d’Elaborats Gurmet de Pagani Chef i la quarta posició en la Copa d’Europa de Carnisseria Artesanal. És una experta en elaboració i presentació càrnia. Junts formen un tàndem perfecte que es va alçar al costat dels seus companys com els millors “elaboradors de carn del món”. El campionat, considerat el més exigent de l’ofici, va reunir carnissers de 15 països diferents. Els participants van competir durant tres hores i mitja transformant canals de boví, porc, corder i aus.