L'edició de tardor de l'Aplec del Caragol de Lleida, l'Aplequet, en imatges

Va reunir aquest diumenge als Camps Elisis uns 4.000 penyistes

L'Aplequet 2025

L'Aplequet 2025Pau Pascual Prat

Després de la tradicional festa del mes de maig, les penyes de l’Aplec del Caragol de Lleida es van retrobar ahir als Camps Elisis per celebrar l’edició número 42 de l’Aplequet, la jornada festiva i gastronòmica que celebren a la tardor i que va reunir uns 4.000 penyistes.

