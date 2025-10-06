Més de 100 espectacles a la fira de Montgai Màgic
Uns cinquanta mags han passat per la localitat en quatre dies
Montgai va tancar ahir amb èxit una nova edició de la Fira de Màgia al carrer, que durant tot el cap de setmana va reunir uns cinquanta mags i va oferir més d’un centenar de funcions per diferents escenaris habilitats als carrers de la localitat. Les varetes i els barrets de copa es van tornar a apoderar dels carrers d’aquesta localitat de la Noguera, que també va comptar amb tallers i un mercat de productes de màgia. Una de les estrelles de la jornada d’ahir va ser el mag Adrián Arratalá, que al costat de Katerina van oferir l’espectacle Màgia per ser feliç, que va servir per clausurar el certamen d’aquest any. Al migdia va oferir una conferència exclusiva per a professionals sobre la Màgia Creativa. Per la seua part, l’alcalde de la localitat, Jaume Gilabert, va destacar l’èxit d’aquesta fira que, després de disset edicions, “s’ha convertit en un referent del món de la màgia”.
L’últim espectacle de la fira es va fer a la zona de Lo Carreró a càrrec de Shiro el Mentalista amb A través del vel. El Montgai Màgic va començar a escalfar motors dijous passat, quan va tenir lloc una jornada dirigida a escolars.