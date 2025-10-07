La DANA Alice amenaça el llevant espanyol
L'AEMET ha activat avisos taronja per a aquest dijous 9 d'octubre de 2025, amb acumulacions que podrien superar els 100 l/m² a zones de València i Alacant
Els cels clars i les temperatures elevades que han predominat durant els últims dies a gran part d'Espanya arribaran avui al seu final. Una vaguada retrògrada s'aproxima a la península i a partir de demà dimecres escombrarà el territori d'oest a est, provocant pluges al Cantàbric occidental i tempestes intenses especialment al llevant peninsular, on la situació meteorològica serà més adversa en els propers dies.
Des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) s'ha confirmat que aquesta vaguada evolucionarà cap a una DANA, que ha estat batejada com Alice, convertint-se en la primera depressió aïllada en nivells alts catalogada d'alt impacte aquest any. El fenomen meteorològic coincideix amb la festivitat del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, territori que podria ser un dels més afectats per les pluges.
Què és una vaguada retrògrada i com ens afectarà
Una vaguada retrògrada és una formació meteorològica que consisteix en una massa d'aire fred situada en capes altes de l'atmosfera. A diferència de les vaguades convencionals, que normalment es desplacen d'oest a est, aquestes es mouen en sentit contrari o des del Mediterrani cap a la península Ibèrica, generant condicions d'inestabilitat més marcades al llevant i les Illes Balears.
Aquest fenomen, combinat amb l'enfortiment de l'anticicló sobre les illes britàniques, impulsarà vents de llevant carregats d'humitat que avançaran sobre un Mediterrani encara molt càlid, creant les condicions ideals per a la formació de tempestes i precipitacions intenses, especialment a la Comunitat Valenciana.
Previsió detallada per als propers dies
Demà dimecres, les tempestes començaran a manifestar-se al llevant peninsular, però serà durant la segona meitat de la setmana quan les precipitacions guanyaran intensitat i cobertura territorial. Segons els models meteorològics, aquest dijous 9 d'octubre de 2025 serà especialment complicat, amb acumulacions que podrien superar els 100 l/m² en poques hores a les comarques del nord d'Alacant i sud de València.
L'AEMET ha activat avisos taronja per al dijous a aquestes zones valencianes, així com a les Pitiüses, on també es preveuen acumulats superiors als 100 l/m² en 12 hores. La característica principal d'aquest episodi serà la persistència de les pluges més que la seva torrencialitat puntual, tot i que no es descarten fenòmens adversos com ratxes fortes de vent o calamarsa en alguns punts.
De cara al divendres, el risc continuarà concentrat al sud del golf de València, però les precipitacions s'estendran també cap al sud-est, afectant la Regió de Múrcia i àrees orientals d'Andalusia, així com les Illes Balears. La previsió per al cap de setmana encara presenta incerteses a causa de l'evolució de la vaguada i la possible depressió en altura associada.
Els experts de Meteored han informat que seguiran analitzant i actualitzant la informació sobre aquest episodi meteorològic que podria prolongar-se fins al cap de setmana a les comarques valencianes, mantenint la vigilància sobre l'evolució d'aquesta primera DANA d'alt impacte de la temporada.