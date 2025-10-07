SALUT
Tretze exoesquelets per a trastorns neuromusculars
Contribueixen a millorar la mobilitat, redueixen complicacions i milloren el diagnòstic. En set hospitals de Barcelona
El departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut, ha adquirit 13 exoesquelets per a la rehabilitació de pacients amb malalties neuromusculars. La mesura reforça l’atenció a les malalties minoritàries dins del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat). Els exoesquelets són dispositius robòtics que assisteixen al moviment i permeten entrenar la marxa en persones amb pèrdua de força o mobilitat derivada de patologies neuromusculars.
Aquests dispositius tenen un impacte directe en la qualitat de vida dels pacients, ja que contribueixen a perservar la mobilitat, milloren el diagnòstic funcional i redueixen complicacions associades a la immobilitat.
La compra, amb un import total de 1.038.862 euros, s’ha fet a través de fons europeus NextGeneration, i en resposta als objectius establerts pel ministeri de Sanitat per millorar l’atenció de les malalties minoritàries i l’esclerosi lateral amiotròfic (ELA). És la primera compra centralitzada d’exoesquelets per al sistema sanitari públic català.
Els dispositius es van distribuir a finals de setembre i s’aniran incorporant progressivament als programes de rehabilitació. Estan destinats als hospitals acreditats amb unitats d’expertesa clínica en malalties neuromusculars, així com la Unitat de l’ELA de l’Hospital del Mar. Dos exoesquelets pediàtrics aniran per als hospitals Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu; sis per a la marxa amb afectació bilateral per a Vall d’Hebron, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol, Bellvitge, Sant Pau i Hospital del Mar; i cinc exoesquelets per a la marxa amb afectació unilateral aniran a les unitats de Vall d’Hebron, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Sant Pau.
Formació
Així mateix, paral·lelament, els equips professionals de les unitats d’expertesa clínica rebran formació específica per garantir que els pacients puguin començar a beneficiar-se del tractament amb seguretat i eficàcia.