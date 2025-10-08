SOLIDARITAT
A “donar-ho tot” pel Gran Recapte
La cita solidària es farà el 7 i 8 de novembre en 230 punts de les comarques lleidatanes. El Banc dels Aliments necessita 1.300 voluntaris: “Són quatre hores que poden canviar una vida”
Sota el lema “Ho donem tot”, el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida va cridar ahir a la participació ciutadana en el Gran Recapte, que se celebrarà el 7 i el 8 de novembre amb la recollida solidària d’aliments. Per això, es necessitaran 1.300 voluntaris per cobrir 230 punts de recollida en establiments i supermercats. El president de l’entitat, Antoni Fo, va recordar que “són quatre hores que poden canviar una vida” i va destacar que el Gran Recapte no només és “imprescindible” sinó també una mostra “del caràcter col·laborador i solidari de la societat”. A més, va destacar que la presència de voluntaris als punts de recollida augmenta les donacions. La cita d’aquest any s’avança com una prova i per evitar coincidir amb el Black Friday i l’inici de les compres nadalenques. Es mantindrà el format mixt de recollida d’aliments i donacions econòmiques. Aquestes últimes es podran fer en diverses modalitats fins al proper 23 de novembre (vegeu les claus). Fo va assenyalar que “vivim en un moment social i global complex, amb guerres i el canvi climàtic, que ha fet apujar els preus dels aliments, i això ens perjudica a tots”. Llegums, oli, pasta, arròs, llet i conserves són els productes més necessaris, però, segons va dir Fo, “qualsevol donació serà benvinguda”.
La classificació dels aliments es farà a la Caparrella, en un espai cedit per la diputació de Lleida. En el Gran Recapte del 2024, es van recollir 471.294 euros i 109.000 quilos d’aliments, un 5% més respecte a la campanya solidària d’un any abans.
Durant la presentació d’ahir, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va apuntar que la Generalitat ha incrementat les subvencions als programes d’aliments de la demarcació de Lleida fins a 1,5 milions per a l’any 2026 i va recordar les iniciatives per lluitar contra el desaprofitament alimentari, que suposa 112 euros per ciutadà a l’any.
Per la seua banda, el president del consell comarcal del Segrià, David Masot, va manifestar que la tasca del Banc assegura que “tothom pugui tenir un plat a taula”. El regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va animar la ciutadania a contribuir en la cita solidària mentre que el president de la Diputació, Joan Talarn, va explicar que “ho hem de donar tot per posar fi a les desigualtats, que estan augmentant malgrat el creixement econòmic” i va recordar que el 17,4% de la població catalana viu per sota del llindar de risc de pobresa i un 8,6% pateix pobresa material i social extrema.
Així mateix, el Banc i les administracions van recordar la difícil situació per a l’accés a l’habitatge.