L'acusat de violar la seva filla a la plaça de la Llotja de Lleida torna a quedar lliure després de trencar l'ordre d'allunyament
L'home accepta 4 mesos de presó, però no hi anirà si no torna a delinquir en 2 anys
L'acusat de violar la seva filla de 21 anys a Lleida el passat diumenge ha evitat l'ingrés a presó malgrat haver trencat l'ordre d'allunyament dictada contra ell. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de violència sobre la dona ha celebrat aquest dimecres un judici ràpid que ha conclòs amb una sentència de conformitat de 4 mesos de presó. Tanmateix, la pena ha quedat suspesa amb la condició que l'investigat no torni a delinquir en els pròxims dos anys, mantenint-se vigents les mesures cautelars d'allunyament a 200 metres i la prohibició de comunicació amb la víctima.
L'individu va comparèixer novament davant del jutge aquest dimecres després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts al matí per haver trencat l'ordre d'allunyament imposada dilluns. Inicialment, ni la Fiscalia ni l'acusació particular van sol·licitar presó provisional, motiu pel qual la jutgessa només va dictar l'allunyament com a mesura cautelar. La situació va canviar aquest dimecres, quan el ministeri públic va anunciar la seva intenció de demanar presó per al detingut, tot i que finalment s'ha arribat a un acord que ha evitat l'empresonament.
Els fets que van originar el cas van tenir lloc a la plaça de la Llotja de Lleida tal com va acançar SEGRE, quan diversos veïns van alertar la Guàrdia Urbana en observar una parella practicant sexe a la via pública. En arribar al lloc, els agents van descobrir que es tractava d'un pare i la seva filla, la qual va declarar que l'home estava abusant d'ella i que no seria la primera vegada. Ambdós es trobaven sota els efectes de l'alcohol i, a més, hi havia present un altre fill del detingut, de només 8 anys, germà de la víctima.
Denúncia per maltractaments per part de la dona
El cas ha experimentat un nou desenvolupament quan la dona de l'investigat va presentar una denúncia dimarts a la tarda a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida. En aquesta denúncia, l'esposa de l'acusat l'assenyala com a presumpte autor de maltractaments soferts al seu país d'origen.
Cal recordar que, malgrat l'acord judicial que ha evitat la presó preventiva, l'investigat continua imputat per un delicte contra la llibertat sexual i haurà d'enfrontar-se al procés judicial corresponent pels fets denunciats per la seva filla, independentment de la resolució sobre el trencament de la mesura cautelar d'allunyament.