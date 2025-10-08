El poble del Pirineu de Lleida amb una curiosa església de pedres roges
L'església romànica-gòtica de Vilamur, construïda amb la característica pedra vermella de la vall, és una de les joies patrimonials més importants de Soriguera
Al cor del Pallars Sobirà, envoltat de muntanyes i valls d'una bellesa colpidora, es troba el municipi de Soriguera. Aquest encantador indret, que inclou diversos nuclis com Vilamur i l'entitat municipal descentralitzada de Tornafort, amaga un tresor patrimonial excepcional: l'església de la Mare de Déu de Medina.
Situada al centre de Vilamur, aquesta església romànica-gòtica destaca per les seves pedres de gres vermell, que li confereixen una personalitat única. Algunes edificacions del municipi són de pedra vermella, la típica d'aquesta vall que s'anomena entre els seus habitants, la vall de la terra roia. Documentada per primera vegada l'any 1010, la de Vilamur va ser una de les parròquies més importants del Pallars Sobirà.
Una joia arquitectònica amb història
L'església de la Mare de Déu de Medina de Vilamur és un edifici de dimensions considerables, amb una sola nau i un absis semicircular. Les restes de l'absis i d'un dels murs són els únics vestigis de l'antiga construcció romànica, mentre que la resta de l'església presenta un marcat estil gòtic.
L'església també està construïda amb les pedres roies d'aquest entorn i forma part del que s'adivina un antic recinte emmurallat. És romànica, en bona part del segle XIII i, encara que avui estigui tapiada, la porta principal tenia motius zoomòrfics que encara es poden distingir perfectament.
Un dels elements més destacats és l'antic portal gòtic, construït entre els segles XIII i XIV, amb un arc apuntat. L'actual porta i el campanar es van afegir entre els segles XVII i XVIII.
Malauradament, l'estat de conservació de l'església no és òptim, amb esquerdes visibles per tot l'edifici. El 2020, el Departament de Cultura va haver d'instal·lar tirants metàl·lics per evitar un major deteriorament.
Un entorn natural privilegiat
Soriguera, amb una extensió de 106,39 km², és un paradís per als amants de la natura. Ubicat en una zona muntanyosa, amb cims que s'aproximen als 2.000 metres a migdia i als 2.500 al nord, una part important del terme municipal es troba dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
El municipi està emmarcat per indrets de gran bellesa, com el Port del Cantó a llevant, la Torreta de l'Orri al nord-est i el Tossal del Puial a migdia. La vall del Riu del Cantó i dels seus afluents, juntament amb el Barranc de Santa Maria, el Barranc del Cós i la Llau de la Bardaleda, configuren un paisatge espectacular.
Economia tradicional i turisme rural
Soriguera ha sabut combinar la seva tradicional economia agrària, ramadera i lletera amb el desenvolupament de l'hostaleria i el turisme rural. Cada vegada més visitants descobreixen aquest racó del Pallars Sobirà, atrets pel seu patrimoni, la seva gastronomia i les possibilitats que ofereix per a la pràctica d'activitats a l'aire lliure.