Una solsonina es fa viral a la Índia intentant aixecar 40 quilos de farratge
Gemma Colell, viatgera, va quedar impressionada per la força d'una dona local a Chamoli, Uttarakhand, que carregava un feix d'herba sense cap esforç
La viatgera solsonina Gemma Colell s'ha fet viral a la Índia després de publicar un vídeo en el qual intenta aixecar sense èxit un feix de 40 quilos de farratge. La gràcia del vídeo és veure una anciana fer-ho sense esforç.
El vídeo, publicat a Instagram, ha sigut tant impactant que ha aconseguit recollir, fins a data d'avui, 1,5 milions de visualitzacions. Un èxit que no s'ha quedat només a Instagram, si no que ha traspassat els mitjans i fins i tot el Hindustan Times, mitjà del país, se n'ha fet ressò.
Explica, el mitjà indi, que "una viatgera estrangera ha quedat completament sorpresa després de capturar en vídeo la força natural d'una dona pahadi local a Chamoli, Uttarakhand. El clip comença amb la pròpia Gemma Colell intentant aixecar un enorme feix d'herba sense èxit. Moments després, una dona local, a qui es refereix afectuosament com una "tieta" de l'Himàlaia, es veu realitzant la mateixa tasca amb facilitat, equilibri i gràcia demostrant una força extraordinària.
"Ho va aixecar tan fàcilment", escriu Gemma a la descripció del vídeo, on relata l'experiència amb admiració i humor. "Penses que ets forta... fins que una 'tieta' de l'Himàlaia et demostra que no! Aquest matí, anant al mercat, vaig conèixer dues dones tallant herba per als seus búfals en un petit poble de Bank, Chamoli, Uttarakhand. Una hora després, ja havien acabat de tallar i carregar tota l'herba al seu vehicle".
Gemma també explica com la dona local la va desafiar: "La 'tieta' em va mirar amb aquell somriure entremaliat... i abans que me n'adonés, ja m'estava reptant a aixecar un d'aquells feixos d'herba. Estic acostumada a portar 20-25 kg a l'esquena durant les excursions, però aquest pesava més de 40 kg! I ella? El va aixecar sense esforç, amb la tècnica, l'equilibri i la gràcia d'una autèntica dona de muntanya. Estrangers versus gent pahadi: no hi ha competència possible!"
Un viatge a la Índia, al Nepal i un projecte de viatges
Gemma Colell, dissenyadors gràfica de professió, ha iniciat el projecte The 108 Peaks després de passar dos anys explorant l'Índia i el Nepal. L'aventurera solsonina va decidir marxar de Catalunya fa dos anys per viure als centres espirituals Ashrams de l'Índia, on va descobrir la seva passió per l'alta muntanya a l'Himàlaia, segons ha explicat a SEGRE.
Després de la seva tornada a Catalunya, Colell va completar la formació d'alta muntanya i ara lidera, juntament amb un company, el projecte The 108 Peaks, una iniciativa que organitza viatges i expedicions a l'Himàlaia. Actualment resideix al seu poble natal, escenari del vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, on confessa que encara li "faltava tècnica" en aquell moment.
La solsonina treballa actualment de forma telemàtica com a dissenyadora gràfica, però el seu focus principal és el desenvolupament del nou projecte expedicionari. El primer viatge oficial amb deu persones està programat per a l'octubre de 2025, marcant l'inici formal d'aquesta iniciativa que busca apropar l'experiència himalaienca a excursionistes catalans.
Colell ha destacat que intenta integrar-se al màxim amb la cultura nepalesa, que sorprenentment li recorda a Solsona, on la seva família es dedica a l'agricultura. "Em fascina la connexió entre ambdues cultures de muntanya", ha assenyalat la dissenyadora, que veu en aquest projecte una forma de vincular les seves arrels amb la seva nova passió per l'Himàlaia.
Reaccions a les xarxes socials
El vídeo ha generat una àmplia admiració entre els usuaris als comentaris. Un usuari va escriure: "Les dones són la veritable columna vertebral de les llars de l'Himàlaia", mentre que un altre ho va descriure com "la rutina diària habitual dels pahadis". Molts van elogiar l'estil de la dona, amb comentaris com "Sí! Amb molt d'estil!" o "La tieta presumint casualment del múscul pahadi".
Aquest tipus de contingut s'ha tornat especialment viral a començaments de 2025, mostrant les habilitats i la força de les comunitats que viuen en zones muntanyoses, on les tasques quotidianes requereixen una força i resistència excepcionals que sorprenen els visitants urbans i estrangers.