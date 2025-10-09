POLÍTICA
Dimiteix la consellera andalusa pels errors de cribratge de càncer
Les equivocacions en la detecció de la malaltia mamària afecten 2.000 dones
La consellera de Salut andalusa, Rocío Hernández, ha presentat la seua dimissió per l’escàndol dels cribratges del càncer de mama. Així ho va anunciar ahir a la tarda el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, que va acceptar la decisió d’Hernández i va tornar a demanar disculpes a les dones afectades.
“Ella va gestionar amb els seus errors i encerts, però amb una gran honestedat i entrega fora de qualsevol dubte”, va declarar Moreno, que va destacar que la consellera “ha dedicat tota la seua vida a la sanitat” i va avançar que la Junta posarà en marxa una renovació “profunda” en el sistema sanitari i que s’auditarà “el que calgui auditar”.
El dirigent popular, a més, va afirmar que resulta “comprensible” que “en un sistema sanitari tan complex com l’andalús de vegades hi hagi errors, problemes i incidències”.
Moreno va explicar que després de conèixer els errors, la Junta va informar totes les pacients que es trobaven en aquesta situació i que “la immensa majoria ja ho coneix i té cita” per a una nova prova. Així mateix, va subratllar que el programa per a la detecció precoç del càncer de mama “salva moltes vides a l’any” i que el 90% dels casos en els quals s’han produït errors es concentren en “una àrea molt concreta” de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Al matí, la Junta havia presentat un “pla de xoc” per provar de solucionar el problema.
Després de denunciar que es tractava de “tres casos puntuals”, la Junta va reconèixer el 2 d’octubre que unes 2.000 persones podien estar afectades pels errors en el programa de detecció precoç del càncer de mama, i els va qualificar com a “errors de comunicació”.
L’endemà, Hernández –nomenada el 2024– havia descartat dimitir perquè “seria una falta de responsabilitat” i “fàcil per la meua part”. Tanmateix, la pressió mediàtica ha provocat un nou capítol en aquesta crisi en plena precampanya electoral.
A més, van exigir la dimissió de la consellera de Salut, Rocío Hernández –anunciada després– i del president de la Junta, Juanma Moreno. “Estem davant d’un dels escàndols més grans i catàstròfics de la sanitat pública andalusa”, va denunciar Amama, que va reclamar que les afectades puguin participar en la comissió d’investigació.
Manifestacions multitudinàries a Andalusia pels errors
� Diversos milers de persones, majoritàriament dones, es van manifestar ahir davant de la seu principal del Servei Andalús de Salut (SAS) a Sevilla, per protestar contra la crisi dels cribratges del càncer de mama, igual que a Còrdova i Granada. En la concentració, liderada per Amama (associació de dones amb càncer de mama), les manifestants van defensar que les seues vides “no poden esperar” i van denunciar “inadmissibles errors” en el programa.