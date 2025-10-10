Detinguts dos homes a Tàrrega per quatre robatoris amb violència a dones d'avançada edat
Els homes, de 20 i 25 anys, robaven cadenes d'or i altres objectes de valor amb estrebades
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a dos homes, de 20 i 25 anys, per robar a dones d'avançada edat als carrers de Tàrrega. Els detinguts estan acusats de quatre delictes de robatori amb violència.
El primer cas va passar a mitjan juliol, quan un jove va arrancar la cadena d'or que portava una senyora al coll, que lo va causar lesions. Els altres robatoris, tots molt similars amb el primer, van passar en tres dies consecutius: el 3, 4 i 5 d'octubre. En tots ells l'assaltant coincidia, i en l'últim robatori un altre noi hauria ajudat a cometre el crim.
El passat divendres la Policia Local de Tàrrega va localitzar un home que coincidia amb la descripció del lladre i, després de passar una roda de reconeixement, les víctimes van reconèixer-lo com la persona que les havia robat.
Els dos detinguts tenen antecedents i han passat avui a disposició judicial.