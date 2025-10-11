BENESTAR
La salut mental, un dret
Entitats de les comarques lleidatanes celebren el Dia Mundial d’aquest àmbit i la Seu inaugura un hospital de dia i rehabilitació. Tàrrega acull avui l’acte central de l’efemèride a Catalunya
“La salut mental ha de ser un dret, no un privilegi.” Aquesta va ser una de les reivindicacions d’ahir durant l’acte de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental a Lleida, celebrat al Museu Morera, al qual van acudir professionals, entitats i associacions de l’àmbit. Tres representants del grup d’experiència pròpia de l’Associació Salut Mental Ponent es van encarregar de la lectura del manifest i van declarar que la salut mental “no té a veure només amb la part mèdica, sinó amb tot el que conforma la dignitat de la persona” i que “no pot dependre de codis postals, ni del salari, el gènere o el color de pell”.
Així mateix, van apuntar que al sistema de salut públic espanyol, per a cada 100.000 habitants, només hi ha 6 psicòlegs i 9 psiquiatres. Precisament, la falta de professionals “és un dels temes pendents”, afirma Maite Josa, presidenta de Salut Mental Ponent i de la Coordinadora Salut Mental i Addiccions de Terres de Lleida. “Necessitem recursos per disposar de psicòlegs clínics i protegir de veritat la salut mental, tant dels qui tenen el trastorn diagnosticat com dels seus familiars i el seu entorn, que també necessita suport”. L’acte va concloure amb l’actuació del grup Tot És Màgia de la Llar de Salut Mental de Sant Joan de Déu i el mag Óscar de la Torre.
Per la seua part, Tàrrega va celebrar un acte a la plaça Major per reivindicar més recursos perquè la salut mental sigui digna i accessible per a tothom. Activistes de la ciutat van exigir l’accés a l’habitatge digne, més professionals sanitaris i llocs de treball amb unes condicions dignes. En la lectura del manifest, van destacar que “és imprescindible garantir els drets socials”. Avui la capital de l’Urgell acull l’acte central de Catalunya de l’efemèride, organitzat per Alba i la Federació Salut Mental de Catalunya. Tindrà lloc a la zona esportiva i esperen més de 600 participants.
Quant a la Seu d’Urgell, l’atenció a la salut mental a la comarca de l’Alt Urgell ha fet un pas endavant amb l’entrada en funcionament, ahir, de les noves instal·lacions del servei de rehabilitació comunitària i hospital de dia.
Un de cada deu metges i infermeres declara tenir pensaments suïcides passius o autolesius per les condicions de treball. És una de les principals conclusions de l’enquesta publicada ahir per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que recull més de 90.000 respostes de professionals de països europeus.
Paral·lelament, un estudi de l’Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra apunta que ser més sensible a l’estrès provoca que els estudiants universitaris tinguin pensaments autolítics més freqüentment, intensament i variablement. D’altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va fer una crida a “vèncer estigmes” i superar tabús i va expressar el compromís del Govern a transformar el model d’atenció en salut mental.