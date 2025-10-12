Alerten sobre l’augment de la contaminació de l’aire dins dels habitatges durant l’hivern
Amb l’arribada del fred, moltes llars tanquen finestres i encenen estufes, xemeneies o humidificadors per mantenir la calor. Però aquesta recerca de confort pot comportar un risc invisible: la contaminació de l’aire interior. Segons un recent informe citat per diversos mitjans especialitzats, l’aire dins de les cases pot ser fins i tot més tòxic que el de l’exterior, especialment durant els mesos d’hivern.
L’ús intensiu de sistemes de calefacció i altres aparells domèstics incrementa la presència de partícules fines i substàncies nocives que poden afectar la salut respiratòria i cardiovascular. Els experts recorden que la ventilació escassa i la combustió de materials com el gas, la llenya o el carbó alliberen compostos perillosos com els òxids de nitrogen.
Un dels focus menys coneguts d’aquesta contaminació són els humidificadors ultrasònics. Segons l’enginyera ambiental Andrea Dietrich, de la Universitat Virginia Tech, l’ús d’aigua de l’aixeta pot dispersar metalls pesants com el plom o l’arsènic a l’ambient domèstic. La recomanació és clara: utilitzar sempre aigua destil·lada o de baixa mineralització per evitar riscos per a la salut.
També la cuina és una font destacada de pol·lució interior. Les cuines de gas, per exemple, emeten diòxid de nitrogen i formaldehid, compostos associats a problemes respiratoris i a un major risc d’asma infantil. Els especialistes recomanen fer servir campanes extractores de manera regular i ventilar l’espai encara que faci fred.
Els experts insten a adoptar mesures senzilles però efectives: ventilar els habitatges cada dia, fer un manteniment adequat dels sistemes de calefacció i revisar els hàbits d’ús dels aparells domèstics.