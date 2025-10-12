ESDEVENIMENT
Una tarda solidària plena de ritme i inclusió al Club Tennis Lleida
Ahir a la tarda el Club Tennis Lleida va acollir una jornada solidària plena de diversió en la que moda, música i solidaritat es van unir per una bona causa en benefici de l’associació Down Lleida. L’esdeveniment, organitzat per Antonieta Marbà, va començar a les 17.15 h i va incloure diferents activitats i sorpreses, entre les quals una batucada, una desfilada inclusiva amb la participació de models de Down Lleida i un taller de ball a càrrec del Grup Lleida Country i de Nune & Iván, que van oferir exhibicions de bachata, salsa i kizomba. La festa va continuar amb diversos espectacles musicals, com l’actuació del cantautor Juan Antonio Herreros i de DJ Nocte, que va amenitzar tota la jornada amb els seus ritmes electrònics. La vesprada va acabar cap a les 20.00 h i va comptar també amb la col·laboració del grup Amics de la Foto de Lleida, que es va encarregar d’immortalitzar els moments més memorables de la festa. L’objectiu de l’esdeveniment solidari era de recaptar fons i visibilitzar la tasca que realitza Down Lleida a favor de la inclusió social.