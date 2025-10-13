Fan un forat a la paret d'un bar per poder salvar-se de la dana 'Alice': "Si no, hauríem tingut un ensurt"
La propietària de l'establiment de Godall, al Montsià, diu que mai havia vist una cosa així i relata que l'aigua s'enduia tot el que trobava
"Ensurt gros". Així resumeix la propietària del bar La Plaça de Godall el que ella i uns deu clients van viure aquest diumenge, quan l'aigua va començar a entrar a l'establiment. Per sortir-ne, van haver de fer un forat a la paret que dona a la casa del costat. "Si no algun ensurt hauríem tingut", diu Blanca Ballester a l'ACN. La propietària relata que al bar hi eren ella i entre vuit i deu clients jugant a cartes, quan van començar a veure que l'aigua "baixava molt bruta" i cada cop més. Quan van voler tancar la porta no van poder, ja que la pressió de l'aigua la va trencar i va començar a endur-se tot el que hi havia a l'interior. Van pujar a taules i cadires, però va arribar un moment en què van veure la necessitat de marxar.
La propietària explica que va ser un dels clients qui va dir que antigament hi havia una porta que permetia accedir al pis de dalt. Per això, i amb l'ajut d'un extintor, van fer el forat a la paret, pel qual van poder sortir i pujar les escales. "L'aigua entrava amb força i s'ho enduia tot amb força", recorda.
Afegeix que des de l'interior van poder veure com l'aigua anava "per dalt de la barana de ferro" que veien al carrer i que va arribar gairebé al pany de la clau d'un cotxe que tenien aparcat a la porta del bar. Va ser llavors quan van decidir pujar a dalt "i donar el bar per perdut".
Ballester assegura que mai havia vist una cosa així i confia no tornar-ho a veure. Recorda que també veien com es començaven a acumular cotxes arrossegats i van pensar que arribaria un moment que això els faria de tap i no podrien sortir. "A última hora surava tot", relata.
Una "desgràcia" per a l'Armin
Un altre veí de Godall, l'Armin, diu que el que ha passat ha estat una "desgràcia". L'aigua va entrar a casa seva, on no hi eren en aquell moment, però aquest matí quan han pogut tornar s'han trobat que havia arribat tant al garatge com a la casa. Ell va haver de fer nit a Santa Bàrbara perquè no va poder arribar a Godall. Aquest matí, amics i companys del poble els ajudaven amb els desperfectes.