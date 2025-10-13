DIFUSIÓ
El patrimoni, protagonista
Més d’una trentena de municipis de Lleida culminen una nova edició de les Jornades Europees. Amb més de mig centenar d’activitats de promoció de monuments i jaciments
Més d’una trentena de municipis de tota Lleida van culminar ahir una nova edició de les Jornades Europees del Patrimoni, una cita anual impulsada des del 1991 per la conselleria de Cultura de la Generalitat per promocionar i difondre el patrimoni cultural, monumental i arqueològic del país. El lema triat per a aquest any, Patrimoni arquitectònic: finestres al passat, ports al futur, tenia per objectiu mostrar la gran diversitat d’edificis i infraestructures de tots els estils i dimensions que hi ha per tot Catalunya.
Com no podia ser de cap altra manera, a Lleida van participar en aquesta cita dos dels monuments més emblemàtics de la ciutat. Així, la Seu Vella va celebrar una jornada de portes obertes, amb visites guiades a l’edifici, mentre que els visitants del Castell Templer de Gardeny es van divertir amb la visita teatralitzada Templer per un dia. També va obrir les portes al públic el Molí de Sant Anastasi, a la Bordeta, equipament del Museu de l’Aigua.
A Balaguer, les Jornades es van fusionar aquest cap de setmana amb l’activitat artística Forma Singular. Així, dissabte a la tarda el públic va participar en Transitant per la memòria, un recorregut pels espais més destacats de l’antiga ciutat andalusina, amb parades en punts que, durant aquella època altmedieval, van tenir un paper rellevant, com les places Mercadal i del Pou, el Pla d’Almatà i el Castell Formós.
Altres poblacions
Agramunt, Bellpuig, Gerri de la Sal, Verdú, les Borges Blanques, Solsona o Cervera van ser altres punts neuràlgics de les Jornades del Patrimoni, com també al Castell del Remei, amb la tradicional festa major de la casa palau i del santuari de la Mare de Déu del Remei, amb activitats d’animació per a totes les edats, música, degustació de vins del celler i dinar popular.