Protecció Civil envia una altra alerta als mòbils de l’Ebre i el Baix Camp advertint de pluges intenses fins a la nit
El Govern demana a la ciutadania que minimitzi els desplaçaments i no s’apropi a zones inundables, rieres o barrancs
Protecció Civil ha enviat una altra alerta als telèfons mòbils de les comarques del Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta advertint que es mantenen les pluges intenses fins a la nit d'aquest dilluns. El Govern demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia i minimitzi els desplaçaments, perquè pot haver-hi esllavissades. A més, també reclama no acostar-se a les zones inundables, ni tampoc creuar rieres, barrancs o apropar-se a rius.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que la nova alerta als telèfons mòbils s'ha emès per evitar que la ciutadania "es relaxi" i recordar que "l'episodi no s'ha acabat". Durant la tarda encara podem caure pluges intenses, que podrien superar els 40 litres en mitja hora. "Amb tota la pluja acumulada que ja tenim en el territori, hem de tenir una actitud de molta precaució". "Si l'Es Alert ens ajuda a minimitzar els desplaçaments, també tenim menys gent a la carretera en una situació complicada, que en tot cas que es pogués produir en aquesta tarda", ha apuntat.
Parlon ha insistit que es manté l'alerta i cal evitar moure's o sortir a fer activitats a l'aire lliure. "No perquè no plou ara, vulguem recuperar la vida normal perquè podem tenir incidents, sobretot vinculats a esllavissades o les crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs", ha reclamat la consellera.
La neteja de les carreteres s'ha començat a fer de manera provisional i puntual per facilitar la mobilitat dels operatius d'emergències, però com es preveu que torni a ploure, serà aquest dimarts que es preveu iniciar les grans intervencions, sobretot als carreters més afectades com la C-12 i l'N-340.